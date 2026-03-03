Μενού

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Τι τηλεθέαση σημείωσε στην πρεμιέρα του το τηλεπαιχνίδι του Open με τη Μαρία Μπακοδήμου

Τι τηλεθέαση σημείωσε χθες Δευτέρα (2/3) στην πρεμιέρα του Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος με τη Μαρία Μπακοδήμου που θα προβάλλεται καθημερινά στις 20.00 από το Open.

Πρεμιέρα έκανε χθες Δευτέρα (2/3) στο Open το τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» με παρουσιάστρια - αυτή τη φορά - τη Μαρία Μπακοδήμου, σε μια ζώνη με δύσκολο ανταγωνισμό, αφού προβάλλεται καθημερινά στις 20.00.

Να θυμίσουμε ότι εκείνη την ώρα στους απέναντι σταθμούς παίζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και το Ράδιο Αρβύλα ή το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος στον ΑΝΤ1 και το Να Μ'αγαπάς και Το Σόι Σου στον Alpha. 

Χθες (2/3) ήταν η πρώτη φορά που ο Πιο Αδύναμος Κρίκος βρέθηκε απέναντι από τα άλλα προγράμματα και όσον αφορά την τηλεθέαση, στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε 5,7% ενώ στο γενικό σύνολο 4,5%.

