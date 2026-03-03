Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος: Τι τηλεθέαση σημείωσε στην πρεμιέρα του το τηλεπαιχνίδι του Open με τη Μαρία Μπακοδήμου

Πρεμιέρα έκανε χθες Δευτέρα (2/3) στο Open το τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» με παρουσιάστρια - αυτή τη φορά - τη Μαρία Μπακοδήμου, σε μια ζώνη με δύσκολο ανταγωνισμό, αφού προβάλλεται καθημερινά στις 20.00.
Να θυμίσουμε ότι εκείνη την ώρα στους απέναντι σταθμούς παίζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και το Ράδιο Αρβύλα ή το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος στον ΑΝΤ1 και το Να Μ'αγαπάς και Το Σόι Σου στον Alpha.
Χθες (2/3) ήταν η πρώτη φορά που ο Πιο Αδύναμος Κρίκος βρέθηκε απέναντι από τα άλλα προγράμματα και όσον αφορά την τηλεθέαση, στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε 5,7% ενώ στο γενικό σύνολο 4,5%.
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.