Ο Πορτοσάλτε δώρισε στην Αναστασοπούλου ξωτικό που «μοιάζει με τον Τσίπρα»: «Αυτό τι μου το δίνεις;»

Με ιδιαίτερα χιουμοριστική διάθεση εμφανίστηκαν στην πρώτη εκπομπή του τελευταίου μήνα της χρονιάς, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε στο Live You, με τον τελευταίο να δίνει ως χριστουγεννιάτικο δώρο στην συμπαρουσιαστριά του μια φιγούρα ξωτικό που στόλιζε το πλατό.

Ωστόσο, η Μαρία Αναστασοπούλου απόρησε με την κίνηση του δημοσιογράφου καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια, εκείνος είχε παρομοιάσει εκτός κάμερας το ξωτικό με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Πάρε έναν αγκαλίτσα» της είπε χιουμοριστικά ο Άρης Πορτοσάλτε με εκείνη να απαντά χαρακτηριστικά: «Αυτό τι να το κάνω; Αυτό μου έχεις πει ότι σου θυμίζει τον Τσίπρα, τι μου το δίνεις τώρα;»

Ο Άρης Πορτοσάλτε εμφανώς αμήχανος και κοιτάζοντας αλλού, προσπάθησε «να το σώσει» λέγοντας: «Όχι όχι εντάξει» και τοποθέτησε την κούκλα πίσω στη θέση της, όσο η Μαρία Αναστασοπούλου συνέχισε την πλάκα αναφέροντας: «Τον ξάπλωσες, τον πέθανες ρε συ Άρη», όταν η φιγούρα έπεσε κάτω.