Ο Πορτοσάλτε ζήτησε «ξεμάτιασμα» για τον πονοκέφαλο: «Με το λαδάκι»

Με πονοκέφαλο εμφανίστηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Live You» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Άρης Πορτοσάλτε, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να προτείνει μερικές παραδοσιακές, βαλκανικές μεθόδους για την αντιμετώπισή του.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η Μαρία Αναστασοπούλου ρώτησε τον Άρη Πορτοσάλτε εάν του πέρασε το κεφάλι, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής να απαντά «Όχι».

«Ακόμα;» διερωτήθηκε η Αναστασοπούλου, με τον Πορτοσάλτε να λέει: «Ναι, ναι» και τους δύο παρουσιαστές να συζητούν για την προέλευση του πονοκεφάλου και το πιθανό «μάτι».

Αναστασοπούλου : Σού πέρασε το κεφάλι;

: Σού πέρασε το κεφάλι; Πορτοσάλτε : Όχι

: Όχι Αναστασοπούλου : Ακόμα;

: Ακόμα; Πορτοσάλτε : Ναι, ναι

: Ναι, ναι Αναστασοπούλου : Βαρύ το μάτι, έχεις κανέναν να σε ξεματιάξει;

: Βαρύ το μάτι, έχεις κανέναν να σε ξεματιάξει; Πορτοσάλτε : Όχι

: Όχι Αναστασοπούλου : Ξέρει κι αυτό ο σκηνοθέτης, να δούμε εάν πιάνει

: Ξέρει κι αυτό ο σκηνοθέτης, να δούμε εάν πιάνει Ποροτσάλτε : Με το λαδάκι

: Με το λαδάκι Αναστασοπούλου: Να ξέρεις, ξεματιάζει και το ChatGPT