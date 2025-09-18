Μενού

Ο Πορτοσάλτε ζήτησε «ξεμάτιασμα» για τον πονοκέφαλο: «Με το λαδάκι»

Η Μαρία Αναστασοπούλου πρότεινε στον Άρη Πορτοσάλτε μερικές, παραδοσιακές, βαλκανικές μεθόδους.

Reader symbol
Newsroom
Ο Άρης Πορτοσάλτε
Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου | Glomex - @ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Με πονοκέφαλο εμφανίστηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Live You» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Άρης Πορτοσάλτε, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να προτείνει μερικές παραδοσιακές, βαλκανικές μεθόδους για την αντιμετώπισή του.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η Μαρία Αναστασοπούλου ρώτησε τον Άρη Πορτοσάλτε εάν του πέρασε το κεφάλι, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής να απαντά «Όχι».

«Ακόμα;» διερωτήθηκε η Αναστασοπούλου, με τον Πορτοσάλτε να λέει: «Ναι, ναι» και τους δύο παρουσιαστές να συζητούν για την προέλευση του πονοκεφάλου και το πιθανό «μάτι».

  • Αναστασοπούλου: Σού πέρασε το κεφάλι;
  • Πορτοσάλτε: Όχι
  • Αναστασοπούλου: Ακόμα;
  • Πορτοσάλτε: Ναι, ναι
  • Αναστασοπούλου: Βαρύ το μάτι, έχεις κανέναν να σε ξεματιάξει;
  • Πορτοσάλτε: Όχι
  • Αναστασοπούλου: Ξέρει κι αυτό ο σκηνοθέτης, να δούμε εάν πιάνει
  • Ποροτσάλτε: Με το λαδάκι
  • Αναστασοπούλου: Να ξέρεις, ξεματιάζει και το ChatGPT

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA