Ο Πορτοσάλτε ζήτησε «ξεμάτιασμα» για τον πονοκέφαλο: «Με το λαδάκι»

Με πονοκέφαλο εμφανίστηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Live You» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Άρης Πορτοσάλτε, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να προτείνει μερικές παραδοσιακές, βαλκανικές μεθόδους για την αντιμετώπισή του.
Όλα ξεκίνησαν, όταν η Μαρία Αναστασοπούλου ρώτησε τον Άρη Πορτοσάλτε εάν του πέρασε το κεφάλι, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής να απαντά «Όχι».
«Ακόμα;» διερωτήθηκε η Αναστασοπούλου, με τον Πορτοσάλτε να λέει: «Ναι, ναι» και τους δύο παρουσιαστές να συζητούν για την προέλευση του πονοκεφάλου και το πιθανό «μάτι».
- Αναστασοπούλου: Σού πέρασε το κεφάλι;
- Πορτοσάλτε: Όχι
- Αναστασοπούλου: Ακόμα;
- Πορτοσάλτε: Ναι, ναι
- Αναστασοπούλου: Βαρύ το μάτι, έχεις κανέναν να σε ξεματιάξει;
- Πορτοσάλτε: Όχι
- Αναστασοπούλου: Ξέρει κι αυτό ο σκηνοθέτης, να δούμε εάν πιάνει
- Ποροτσάλτε: Με το λαδάκι
- Αναστασοπούλου: Να ξέρεις, ξεματιάζει και το ChatGPT
