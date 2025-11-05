Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επιστρέφει στη Eurovision και υπογράφει ένα τραγούδι έκπληξη

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εκτός από καταξιωμένος ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός σχολιαστής είναι ένα πρόσωπο που έχουν ταυτιστεί όσο λίγα με το μουσικό θεσμό της Eurovision.

Μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει ως στιχουργός τραγουδιού σε μια σύνθεση της γνωστής Ισραηλινής τραγουδοποιού Keren Peles της οποίας πολλές φορές τραγούδι έχει εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι ήταν υποψήφιο στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΡΤ για τους φετινούς εθνικούς ημιτελικούς και τελικό ενώ το όνομα του Έλληνα ερμηνευτή ή ερμηνεύτριας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ως στιχουργός συμμετείχε στον διαγωνισμό της Eurovision το 2007 με το «Comme ci-Comme ca» για λογαριασμό της Κύπρου το οποίο ερμήνευσαν τότε η Ευρυδίκη και ο Δημήτρης Κοργιαλάς. Το 2008 υπέγραψε στιχουργικά το «Secret combination» με το οποίο η Καλομοίρα έφερε την Ελλάδα στην τρίτη θέση του μουσικού διαγωνισμού.