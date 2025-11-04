Η νέα σειρά που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης με διαφορά - Το ποσοστό που έπιασε

Τα πρώτα νέα προγράμματα έκαναν την εμφάνισή τους στους πίνακες της Nielsen. Ξεχώρισε φυσικά το «Σόϊ σου» με ποσοστά τηλεθέασης που έχουν να καταγραφούν στο πεδίο της ελληνικής μυθοπλασίας αρκετές τηλεοπτικές σεζόν. Το πρώτο επεισόδιο του έκτου κύκλου της οικογενειακής κωμωδίας του Alpha παρακολουθήθηκε σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Nielsen από 1.640.000 τηλεθεατές με το μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 38,9% στο σύνολο και 40,8% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Το υψηλότερο ποσοστό σε επιμέρους κοινό ήταν 53,8% στις γυναίκες ηλικίας 15 – 24 ετών. Ακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου του «Γιατρού» με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και πάλι στον Alpha. Η σειρά είχε 621.000 τηλεθεατές με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 15,5% στο σύνολο και 18,2% στο δυναμικό κοινό. Το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στις γυναίκες ηλικίας 25 – 44 φθάνοντας το 28,8%. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου από τη συχνότητα του Mega προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο» με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Στην πρεμιέρα του το νέο δραματικό σίριαλ σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 11,1% και στο σύνολο 18,8% που αντιστοιχεί σε 725.000 τηλεθεατές. Το υψηλότερο ποσοστό, 31,9% καταγράφηκε στις γυναίκες ηλικίας 55 – 64. Η δεύτερη τηλεοπτική δουλειά του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη «Ο Δικαστής» έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (είχε προηγηθεί το συνδρομητικό ΑΝΤ1 +) το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου. Το πρώτο επεισόδιο του περιπετειώδους δράματος παρακολουθήθηκε από 461.000 τηλεθεατές με το μερίδιο να διαμορφώνεται σε 11,1% στο σύνολο του κοινού και 11% στο δυναμικό. Το υψηλότερο ποσοστό, 14,8%, σημειώθηκε στις γυναίκες ηλικίας 55 – 64.

Το ραβασάκι του Οκτωβρίου

Εν τω μεταξύ χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έκλεισε ο μήνας Οκτώβρης όσον αφορά στη συνολική τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών. Στο σύνολο του κοινού ο Alpha ήταν πρώτος με 14,4% και ακολούθησαν το Mega με 12,9%, ο ANT1 με 10,5%, ο ΣΚΑΪ με 10,2%, το STAR με 8,6%, το OPEN με 5,4% και η ΕΡΤ1 με 4,2%. Ελαφρά διαφοροποιημένη η σειρά της κατάταξης στο δυναμικό κοινό 18 – 54: Ο Alpha ήταν πρώτος με 13,1%, ακολούθησε το Mega με 11,8% και στην τρίτη θέση βρέθηκε το STAR με 9,4%. Ακολούθησαν ο ANT1 με 9,1%, ο ΣΚΑΪ με 7,5%, το OPEN με 3,8% και η ΕΡΤ1 με 3,1%