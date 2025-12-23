Οι 2 έκτακτες αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα για να σωθούν τα νούμερα το 2026

Σε τροχιά αλλαγών έχει μπει το «Καλημέρα Ελλάδα» ώστε να υποδεχθεί το νέο έτος με μεγαλύτερη δυναμική. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα δοκιμαστικά για νέα πρόσωπα στην εκπομπή έχουν ήδη γίνει ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα τις επόμενες μέρες.

Πηγές του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνουν την ενίσχυση της εκπομπής χωρίς προς ώρας να διευκρινίζεται εάν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ομάδα θα έχουν ισότιμο ρόλο με το κεντρικό δίδυμο Στάθης – Λιβαθυνού ή εάν η παρουσία τους θα λειτουργήσει συμπληρωματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το «Weekend Live» προβάδισμα φέρεται να έχει συντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ ο οποίος εργάζεται σε σταθμό Εθνικής Εμβέλειας και παράλληλα εκφωνεί και κάποια από τα μικρότερα δελτία ειδήσεων του σταθμού.

Διαβάστε ακόμα: Το ταξίδι του Παπακαλιάτη στο εξωτερικό που μαρτυρά τη συνέχεια του Maestro

Στη σχετική λίστα συμπεριλαμβάνεται και έμπειρη πολιτική συντάκτρια περιφερειακού σταθμού της Αττικής η οποία στο παρελθόν είχε στενή συνεργασία με κορυφαία anchorwoman. Οι αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα» θα κλειδώσουν τις επόμενες μέρες και θα υλοποιηθούν με το νέο έτος.