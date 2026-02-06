«Οι Αθώοι»: Μυθοπλασία, που έχει κάτι να πει

Η καινούρια σειρά του Mega «Οι αθώοι» ήταν μια από τις πλέον αναμενόμενες αφίξεις της σεζόν για πολλούς λόγους. Για τους πρωταγωνιστές, τους συντελεστές, τα πολλά εξωτερικά γυρίσματα ή τα περισσότερα από 1.000 κοστούμια, αλλά πάνω απ’ όλα για το λογοτεχνικό έργο στο οποίο βασίζεται: το κλασικό αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Ο κατάδικος», που γράφτηκε το 1919.

Στον «Κατάδικο» ο Θεοτόκης δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία έρωτα, φόνου και πάθους, αλλά φωτίζει με λεπτομέρεια τις συνθήκες ζωής, τις νοοτροπίες, τις φυλετικές διακρίσεις, την πολιτική, τη δικαιοσύνη και τα ήθη της εποχής του.

Δεν είναι η πρώτη φορά, που το εκτεταμένο αφήγημα τραβά το ενδιαφέρον της τηλεόρασης -το είχε σκηνοθετήσει σε ελεύθερη διασκευή ο Κώστας Κουτσομύτης το 1983 για την ΕΡΤ1. Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του Mega ρίχνει μια σύγχρονη ματιά στο κλασικό έργο και -κατά οδυνηρή χρονική σύμπτωση με την αληθινή τραγωδία στη Χίο- στέλνει επίκαιρα μηνύματα για τα θύματα της βίας και του ξεριζωμού και την προσέγγιση τους. Από τότε μέχρι σήμερα.

Μια κοινωνία, που δεν συγχωρεί τους «ξένους»

Κεντρικό πρόσωπο της πρεμιέρας είναι η Αρετή, μια νεαρή Αρβανίτισσα, που πέφτει θύμα βιασμού από Τούρκο ληστή σε μια πολύ έντονη, κι εξαιρετικά κινηματογραφημένη, εξωτερική σκηνή δίπλα στο ποτάμι. Ατιμασμένη και διωγμένη από τον τόπο της, βρίσκει καταφύγιο σε ένα χωριό στην Κέρκυρα, προκειμένου να μεγαλώσει τον γιο της. Όμως παραμένει η «ξένη» σε μια κοινωνία, που δεν συγχωρεί και που αντιμετωπίζει το 10χρονο παιδί ως «το νόθο», που ακόμα κι ο παπάς αρνείται να κοινωνήσει.

Το πρώτο επεισόδιο των «Αθώων» σε βάζει από την πρώτη σκηνή στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του τόπου και του χρόνου. Εναλλάσσει τη χαρά και το τραγούδι μιας καθημερινής στιγμής στη φύση μιας παρέας γυναικών με το σοκ και τη σκληρότητα του βιασμού και του ξεριζωμού, σε εποχές, στις οποίες το θύμα αντιμετωπιζόταν με φράσεις όπως «ας πρόσεχες, να μην το πάθαινες». Βρισκόμαστε βεβαίως μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα -πόσο μακριά στην πραγματικότητα από το σήμερα;

Πρωταγωνιστές η μουσική και η συγκλονιστική φύση

Η σειρά σκοπεύει στο συναίσθημα -χωρίς να το εκβιάζει- και τα καταφέρνει. Η αφήγηση (σενάριο Ελένη Ζιώγα) ξετυλίγεται αργά, αλλά ισορροπημένα. «Γεμίζει» από την υπέροχη μουσική του Χρίστου Στυλιανού, που όπως και η φύση (τα δέντρα, τα ποτάμια, τα βουνά, τα άλογα και τα πρόβατα), δεν λειτουργούν απλώς συμπληρωματικά ως φόντο. Έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναβίωση της τότε ατμόσφαιρας της αγροτικής Ελλάδας και των συναισθημάτων που γεννούν οι αντιθέσεις της. Που αποδίδονται έξοχα από τη σκηνοθεσία (Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης), τη φωτογραφία (Γιάννης Φώτου), τα πάνω από 1.000 κοστούμια (Μυρτώ Καρέκου) και τα σκηνικά (Γιώργος Γεωργίου).

Όσο για τις ερμηνείες, ιδίως της Αμαλίας Καβάλη, που ως Αρετή δικαίως ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της πρεμιέρας και αποθεώθηκε στα social media, δίνουν ζωντάνια κι αλήθεια στην ιστορία, νόημα στις σιωπές, βάθος και ένταση στο συναίσθημα. Κι ακόμα δεν είδαμε καν τους βασικούς πρωταγωνιστές, τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, τον Κώστα Νικούλι και τον υπερταλαντούχο Γιάννη Νιάρρο, που ανυπομονούμε να δούμε και στην τηλεόραση.

Εισαγωγή, που θέτει γερές βάσεις

Το πρώτο επεισόδιο ήταν ουσιαστικά η εισαγωγή, που έθεσε τις βάσεις, τοπλαίσιο μέσα στο οποίο θα γεννηθούν παράφοροι και καταδικασμένοι έρωτες. Κι ενώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η βασική ιστορία, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τους τίτλους τέλους του με το υπέροχο πολυφωνικό τραγούδι «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω» -που είναι από αυτά που παίζουν για μέρες σε αυτόματο repeat στο μυαλό σου.

Ταυτόχρονα, η πρεμιέρα των «Αθώων» ήταν μια υπενθύμιση. Ότι ίσως δεν απέχουμε όσο νομίζουμε από το παρελθόν. Κι ότι αυτά που μας σοκάρουν, δεν είναι μόνο μυθοπλασία περασμένων εποχών -μπορεί και να είναι επικαιρότητα.

Οπότε όχι, οι «Αθώοι» δεν είναι απλώς άλλη μια καλογυρισμένη σειρά εποχής, με ακριβή παραγωγή, υψηλή αισθητική και αξιόλογες ερμηνείες, αλλά μια σειρά, που αξίζει να δεις και να σκεφτείς και σε δεύτερη ανάγνωση.