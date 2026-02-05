Μενού

The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»

Πολλές ήταν οι απορίες της Μαρίας Μπεκατώρου όταν στο ταμπλό του The Chase εμφανίστηκε ως σωστή απάντηση για ιαπωνικό φαγητό το σπέρμα ψαριού.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | GLOMEX / MEGA
  • Α-
  • Α+

Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ήρθε στο ταμπλό του The Chase μια ερώτηση για το είναι το ιαπωνικό φαγητό Shirako.

Η παρουσιάστρια, βλέποντας τις απαντήσεις, ξαφνιάστηκε καθώς διάβασε το σπέρμα ψαρίου ως μια από αυτές, ενώ αναρωτήθηκε με ποιον τρόπο το σερβίρουν οι Ιάπωνες.

«Είναι όλο λάθος αυτό. Το σπέρμα ψαριού πώς θα σερβιριστεί, δεν είναι υγρό; Πως το κάνουν, σάλτσα;» είπε χαρακτηριστά η ίδια, φανερά σε αμηχανία, όταν ο παίκτης επέλεξε εκείνη για σωστή απάντηση, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος λαός χρησιμοποιεί συχνά ως πρώτη ύλη στο φαγητό του το ψάρι.

«Μωρέ μπράβο φαντασία» είπε η Μαρία Μπεκατώρου όταν η απάντησε για το σπέρμα ψαριού έγινε «πράσινη».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA