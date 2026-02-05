Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ήρθε στο ταμπλό του The Chase μια ερώτηση για το είναι το ιαπωνικό φαγητό Shirako.

Η παρουσιάστρια, βλέποντας τις απαντήσεις, ξαφνιάστηκε καθώς διάβασε το σπέρμα ψαρίου ως μια από αυτές, ενώ αναρωτήθηκε με ποιον τρόπο το σερβίρουν οι Ιάπωνες.

«Είναι όλο λάθος αυτό. Το σπέρμα ψαριού πώς θα σερβιριστεί, δεν είναι υγρό; Πως το κάνουν, σάλτσα;» είπε χαρακτηριστά η ίδια, φανερά σε αμηχανία, όταν ο παίκτης επέλεξε εκείνη για σωστή απάντηση, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος λαός χρησιμοποιεί συχνά ως πρώτη ύλη στο φαγητό του το ψάρι.

«Μωρέ μπράβο φαντασία» είπε η Μαρία Μπεκατώρου όταν η απάντησε για το σπέρμα ψαριού έγινε «πράσινη».