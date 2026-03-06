Οι Αθώοι: Ο Γιάννος στοιχειώνεται από οράματα της μητέρας του - Τι θα δούμε στο αποψινό (6/3) επεισόδιο

Η μεγάλη παραγωγή του Mega, «Οι Αθώοι», επιστρέφει απόψε Παρασκευή (6/3) στις 22:10 με το πέμπτο επεισόδιο όπου ο Γιάννος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη.
Ανάμεσα στα άγρια βουνά της Ηπείρου και την εξεγειρόμενη ύπαιθρο της Κέρκυρας, η ελπίδα συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αντίστασης, αλλά και το βάρος της μοναξιάς.
Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς
1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως. Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει.
Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται.
Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης - Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026
Οι Αθώοι, απόψε Παρασκευή (6/3) και κάθε Παρασκευή στις 22.10 στο Mega
- Αλ Τσαντίρι: Τι είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και εξόργισε τον Άδωνι Γεωργιάδη
- Η παρέμβαση του... παλιού Μεϊμαράκη, ο Νατσιός που ζήτησε ενημέρωση και η φωτογραφία της Άννας
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το απίστευτο στατιστικό όταν παίζουν Μάρτιο
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στο Ιράν - Nέο κύμα επιθέσεων στον Κόλπο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.