Οι Αθώοι: Ο Γιάννος στοιχειώνεται από οράματα της μητέρας του - Τι θα δούμε στο αποψινό (6/3) επεισόδιο

Τι θα δούμε απόψε Παρασκευή (6/3) στο επόμενο επεισόδιο -5- της σειράς του Mega, Οι Αθώοι. Δείτε το τρέιλερ.

Οι Αθώοι Γιάννος
Οι Αθώοι: Ο Γιάννος σε σκηνή της σειράς | Mega
Η μεγάλη παραγωγή του Mega, «Οι Αθώοι», επιστρέφει απόψε Παρασκευή (6/3) στις 22:10 με το πέμπτο επεισόδιο όπου ο Γιάννος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη.

Ανάμεσα στα άγρια βουνά της Ηπείρου και την εξεγειρόμενη ύπαιθρο της Κέρκυρας, η ελπίδα συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αντίστασης, αλλά και το βάρος της μοναξιάς.

Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς

1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως. Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει.

Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται.

Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά. 

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης - Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions 
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026

Οι Αθώοι, απόψε Παρασκευή (6/3) και κάθε Παρασκευή στις 22.10 στο Mega

