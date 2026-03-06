Οι Αθώοι: Ο Γιάννος στοιχειώνεται από οράματα της μητέρας του - Τι θα δούμε στο αποψινό (6/3) επεισόδιο

Η μεγάλη παραγωγή του Mega, «Οι Αθώοι», επιστρέφει απόψε Παρασκευή (6/3) στις 22:10 με το πέμπτο επεισόδιο όπου ο Γιάννος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη.

Ανάμεσα στα άγρια βουνά της Ηπείρου και την εξεγειρόμενη ύπαιθρο της Κέρκυρας, η ελπίδα συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αντίστασης, αλλά και το βάρος της μοναξιάς.

Οι Αθώοι: Τι θα δούμε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς

1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως. Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει.

Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες. Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται.

Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης - Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA - MEGA 2025-2026

Οι Αθώοι, απόψε Παρασκευή (6/3) και κάθε Παρασκευή στις 22.10 στο Mega