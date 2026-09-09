Οι δημιουργοί του South Park τρολάρουν τον Τραμπ και μετονομάζουν τη σειρά σε South America

Οι δημιουργοί της βραβευμένης σατιρικής σειράς ανιμέισον South Park ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως της αλλάζουν όνομα, σε South America, σαρκάζοντας σειρά αποφάσεων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή διαφόρων τοπωνυμίων.

Στα τέλη Αυγούστου, ο 80χρονος ρεπουμπλικάνος αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο, στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, σε «λίμνη της Αμερικής», εν μέσω εμπορικού πολέμου· πρότεινε επίσης να μετονομαστεί «Νέα Αμερική» η πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Ήδη στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο μεγιστάνας διέταξε να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Συμμορφούμενες προς τις αποφάσεις του, η Apple και η Google άλλαξαν τις ονομασίες στους χάρτες τους για τους αμερικανούς χρήστες των υπηρεσιών τους.

Αυτό ακριβώς ειρωνεύτηκαν οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς, ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν: «Εμπνεόμενοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα της South Park σε South America», ανέφεραν μέσω X - φροντίζοντας ο νέος τίτλος να είναι κεφαλαιογράμματος.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

Οι δημιουργοί έκαναν επίσης εξαιρετικά αιχμηρή νύξη για το δίκτυο που μεταδίδει τη σειρά, την εταιρεία Paramount, που εξαγοράστηκε από την Skydance του Ντέιβιντ Έλισον - η οικογένεια στην οποία ανήκει ο όμιλος Paramount Skydance έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειδικά τη μητρική εταιρεία μας Paramount», που «παραδόθηκε» στη Skydance, ανέφεραν.

Η σειρά South Park, που προβάλλεται σχεδόν τριάντα χρόνια, εκτυλίσσεται στη μικρή ομώνυμη αμερικανική πόλη της πολιτείας Κολοράντο. Είναι γνωστή για την άσεμνη γλώσσα της και το μαύρο, σουρεαλιστικό χιούμορ της για πολλά κοινωνικά ζητήματα.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον παρωδεί ασταμάτητα και σε επεισόδιό της που προβλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 τον παρουσίαζε να έχει σεξουαλική σχέση με τον... διάβολο.