Οι εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου: Ποια κανάλια ξεκινούν νωρίτερα

Από τα τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει σταδιακά η επιστροφή της εγχώριας τηλεόρασης στην κανονικότητα.

Αρχικά με τους παρουσιαστές των ενημερωτικών εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων λόγω φυσικά και των εγκαινίων της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό και την κάλυψη της σχετική επικαιρότητας.

Ωστόσο οι εκπομπές και οι σειρές θα έχουν αργότερη ημερομηνία έναρξης και από την ενημέρωση αλλά και σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν για λόγους κόστους.

Έτσι βάση της κοινής συμφωνίας των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR οι αποκαλούμενες infotainment εκπομπές θα βγουν στον τηλεοπτικό «αέρα» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τις εκπομπές «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, και «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha, το «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον σταθμό ότι μετακομίζει από το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στο καθημερινό και τη νέα πρωινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο STAR.

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Το «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς δηλαδή ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ είναι εκτός συμφωνίας και οι εκπομπές τους αναμένεται να βγουν στον τηλεοπτικό «αέρα» νωρίτερα περί τις αρχές Σεπτέμβρη.