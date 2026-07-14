Καινούργιου: Οι φωτογραφίες με την κόρη της στην Πάρο - «Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής μου»

Το πρώτο και πιο ομορφο καλοκαίρι της ζωής της περνά η Κατερίνα Καινούργιου, όπως έγραψε σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της, Ξένια.

Η παρουσιάστρια μετά από μια επιτυχημένη τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Super Κατερίνα» απολαμβάνει τις καλοκαιρίνες της διακοπές στην Πάρο με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και την μικρή τους κόρη.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, φωτογραφίες από τις βόλτες της με την μικρή Ξένια.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου… Μαζί σε κάθε μικρή μας διαδρομή», έγραψε η παρουσιάστρια στην λεζάντα της ανάρτησής της.