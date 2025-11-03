Οι Ράδιο Αρβύλα επέστρεψαν και «μύρισε» Ελλάδα: «Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και σκάνδαλα»

Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης επέστρεψαν σήμερα (3/11) στον «καυτηριασμό» της επικαιρότητας με το Ράδιο Αρβύλα, επιφυλάσσοντας για τους τηλεθεατές ένα άκρως...«ελληνικό» αφιέρωμα.

Ανασύροντας ένα βίντεο που είχε δει προ εβδομάδων την επικαιρότητα, ο Αντώνης Κανάκης προσπαθεί να βρει την αρχή του «κουβαριού» στα δύσβατα «χωράφια» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτή είναι κουνιάδα της Σεμερτζίδου, η οποία έκανε όλα αυτά που έκανε, και δείτε πόσο βαριά τους έπεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. Στο κλιπ, φαίνεται μία πλουμιστή τραγουδίστρια μπροστά από μία Φεράρι, με έναν μουσικάντη να παίζει κλαρίνο.

Το πρώτο σχόλιο του Αντώνη Κανάκη, αυτό που θα αναρωτιόταν ο καθένας: «Τι ακριβώς έγινε τώρα; Θα αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι. Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα».