Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα αυτήν την εβδομάδα: Πού και πότε θα προβάλλονται

Πολλές πρεμιέρες και επιστροφές ελληνικών σειρών έχουν προγραμματιστεί από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Στο Mega ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής κωμωδίας «Έχω παιδιά» σε σενάριο Λάμπρου Φισφή με πρωταγωνιστές τους Ευγενία Σαμαρά και Βασίλης Μαυρογεωργίου ξεκινά την Κυριακή 1 Φλεβάρη στις 21.00. Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22.20 το βράδυ θα ξεκινήσει η προβολή των «Αθώων» στη συχνότητα του Μεγάλου Καναλιού.

Η μεγαλεπίβολη παραγωγή φέρει τις υπογραφές του Νίκου Κουτελιδάκη (σκηνοθεσία) και της Ελένης Ζιώγα (σενάριο-μεταφορά), οι οποίοι άντλησαν την έμπνευσή τους από το κλασικό σύγγραμμα του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του συγγραφέα, όπου παρουσιάζεται ανάγλυφα μια πιστή τοιχογραφία της αγροτικής Ελλάδας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Τους ήρωες της σειράς, που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχογραφικό δράμα, το αστυνομικό θρίλερ και το μεταφυσικό μυστήριο, αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν οι: Κώστας Νικούλι, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου

και μια πλειάδα ακόμη ταλαντούχων ηθοποιών.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 22.30 επιστρέφει στον Alpha με νέα επεισόδια το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και πλέον θα προβάλλεται Τρίτη και Τετάρτη.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21.00 κάνει πρεμιέρα στο κανάλι η νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Πρωταγωνιστές είναι ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής.

Τρεις εντελώς διαφορετικοί μπαμπάδες αλλά με μία κοινή καθημερινή στάση: την είσοδο του νηπιαγωγείου. Ο Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός) είναι ένας γοητευτικός εργένης, ο οποίος γίνεται μπαμπάς από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν μια πρώην του αφήνει ξαφνικά στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους, τον Βίκτωρα. Ο Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου) είναι ο «τέλειος» οικογενειάρχης, αυτός που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, Βιργινία και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη Στέλλα, τη νέα του σύντροφο.

Ο Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης) έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, σε μια μάχη

αγάπης, ορίων και δεύτερων ευκαιριών. Στις 23.00 θα επιστρέψει στη συχνότητα του σταθμού και «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με νέο επεισόδιο.

Το νέο επεισόδιο της κωμωδίας «Γιατί ρε πατέρα» θα προβληθεί στον ΑΝΤ1 Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 22.30 ενώ την ίδια ώρα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ξεκινούν και πάλι τα δραματικά «Παιχνίδια εκδίκησης».

Τέλος την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου ανεβαίνει στο ERTFLIX το «Αύριο». Η δραματική σειρά με στοιχεία περιπέτειας, 8 επεισοδίων, που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Γκικαπέππα, καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι: Στεφανία Γουλιώτη και Χρήστος Λούλης.