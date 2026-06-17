Μαρία Σολωμού: Οι πόζες με μαγιό από τις διακοπές και το α λα γαλλικά κομπλιμέντο της Παπουτσάκη

Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Μαρία Σολωμού για τις πρώτες της διακοπές με τη δημοφιλή ηθοποιό να ανεβάζει στο προφίλ της στο Instagram μια συλλογή από φωτογραφίες της από στιγμές χαλάρωσης με διαφορετικά μαγιό και όχι μόνο.

«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού. Corfu Vol. 1», έγραψε η Μαρία Σολωμού με τα like, τις καρδιές και τα κολακευτικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Βέβαια, ένα σχόλιο ήταν εκείνο που ξεχώρισε και πρόκειται για το σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη, η οποία της έγραψε, αναφερόμενη σε μία από τις φωτογραφίες της gallery: «Συγγνώμη η & τι φάση; Σοβαρή μ.....ρα».

Η απάντηση της Μαρίας Σολωμού δεν άργησε να έρθει με την γνωστή ηθοποιό να τη συνοδεύει με emoji που κλαίνε από τα γέλια και να της γράφει: «κοπέλα μου».

Μαρία Σολωμού και Κατερίνα Παπουτσάκη | @mariasolomou_official - Instagram