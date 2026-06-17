Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Μαρία Σολωμού για τις πρώτες της διακοπές με τη δημοφιλή ηθοποιό να ανεβάζει στο προφίλ της στο Instagram μια συλλογή από φωτογραφίες της από στιγμές χαλάρωσης με διαφορετικά μαγιό και όχι μόνο.
«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού. Corfu Vol. 1», έγραψε η Μαρία Σολωμού με τα like, τις καρδιές και τα κολακευτικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».
Βέβαια, ένα σχόλιο ήταν εκείνο που ξεχώρισε και πρόκειται για το σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη, η οποία της έγραψε, αναφερόμενη σε μία από τις φωτογραφίες της gallery: «Συγγνώμη η & τι φάση; Σοβαρή μ.....ρα».
Η απάντηση της Μαρίας Σολωμού δεν άργησε να έρθει με την γνωστή ηθοποιό να τη συνοδεύει με emoji που κλαίνε από τα γέλια και να της γράφει: «κοπέλα μου».
- Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με συγγενείς
- Μαρία Σολωμού: Οι πόζες με μαγιό από τις διακοπές και το α λα γαλλικά κομπλιμέντο της Παπουτσάκη
- Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι αποκάλυψε γιατί έκλαψε μετά το πρώτο γκολ - «Δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο»
- Η Dara στο Reader: «Η Eurovision είναι σαν τους Ολυμπιακούς - Όταν έχεις όραμα, το μυαλό δεν μπορεί να σβήσει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.