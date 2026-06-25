Όλη η αλήθεια για το τέλος του Buongiorno από το Mega: Τα σενάρια για τη Σκορδά και τα ξαφνικά τηλέφωνα

Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απόφαση του Mega να ολοκληρώσει την εκπομπή «Buongiorno» και πιθανότατα τη συνεργασία του με τη Φαίη Σκορδά. Τα σημάδια ήταν δυσοίωνα εδώ και εβδομάδες.

Η αντίστροφη μέτρηση επί της ουσίας ξεκίνησε μετά το Πάσχα όταν το κανάλι δεν προχώρησε σε ραντεβού με την παρουσιάστρια για την ενεργοποίηση του «+1» στο συμβόλαιό της. Αντίθετα ακόμη και το Μάϊο που ήταν η καταληκτική ημερομηνία ο σταθμός με τη σύμφωνη γνώμη της παρουσιάστριας προχώρησε σε μικρή επέκταση του υπάρχοντος συμβολαίου μεταθέτοντας το ραντεβού κυριολεκτικά για την τελευταία στιγμή.

Στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε υψηλόβαθμό στέλεχος του Mega επικοινώνησε με τη Φαίη Σκορδά για να κλειστεί το πολυπόθητο ραντεβού στις εγκαταστάσεις της λεωφόρου Συγγρού, έδρα του Mega για το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου δύο μέρες μόνο πριν το φινάλε του «Buongiorno» για τη φετινή σεζόν που τελικά θα είναι και οριστικό. Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών – που η αλήθεια είναι ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν από το κανάλι – ανέφεραν πως θα προταθεί στη Φαίη Σκορδά μια μεγάλη μείωση αποδοχών σε συνδυασμό με γενναία μείωση του συνολικού μπάτζετ της εκπομπής ώστε να στηθεί μια εκπομπή μικρότερη σε διάρκεια με λιγότερους συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Και ενώ όλοι ανέμεναν ένα πολύωρο ραντεβού σκληρής διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών η κατάσταση εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά: Η Φαίη Σκορδά ενημερώθηκε από τη διοίκηση ότι το «Buongiorno» ολοκληρώνεται οριστικά την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οι λόγοι είναι κατά κύριο λόγο οικονομικοί αλλά και «προσανατολισμού της ζώνης» όπως διέρρευσε λίγη ώρα αργότερα και τα ΜΜΕ με την πληροφορία της διακοπής της εκπομπής να μεταδίδεται με φρενήρεις ρυθμούς. Λίγη ώρα αργότερα η παρουσιάστρια εμφανώς σοκαρισμένη αποχώρησε από το Mega ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα προς τα επιτελικά μέλη της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες προκειμένου να ενημερωθούν για την ολοκλήρωση της εκπομπής.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Η Φαίη Σκορδά φέρεται να μπορεί ελεύθερα να διαπραγματευθεί με όποιο σταθμό επιθυμεί ακόμη και εντός της «συμφωνίας των 4» δηλαδή ΑΝΤ1, Alpha και STAR καθώς με πρωτοβουλία του Mega γίνεται η λήξη της συνεργασίας. Πάντως για την ώρα το σενάριο επιστροφής της στον ΑΝΤ1 αναλαμβάνοντας τη ζώνη του Σαββατοκύριακου δεν επιβεβαιώνεται.

Όσον αφορά στο Mega από χθες κυκλοφορούν δύο σενάρια: Το ένα θέλει τη Σίσσυ Χρηστίδου να έχει δεχθεί κρούση να μεταφέρει το «Χαμογέλα και πάλι!» στο καθημερινό πρόγραμμα με το κανάλι να απενεργοποιεί την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ούτε αυτό επιβεβαιώνεται ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί πως στο παρελθόν είχε προταθεί στην παρουσιάστρια μετακίνησή της στο καθημερινό πρόγραμμα την οποία και είχε αρνηθεί. Το δεύτερο σενάριο που συνάδει με την διαρροή ότι το Buongiorno διακόπτεται για οικονομικής φύσεως λόγους αλλά και προσανατολισμό της ζώνης δίνει ίσως ένα μήνυμα. Ότι θα στηθεί νέα εκπομπή με ενημερωτικό πρόσημο.

Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να ευσταθεί το σενάριο μετακίνησης της Ανθής Βούλγαρη στο 10.00 – 13.00 θα μπορούσε όμως να στηθεί και ένα νέο ενημερωτικό προϊόν. Πρέπει να υπενθυμιστεί και αυτό έχει τη σημασία του πως το Mega υπό την ιδιοκτησία της Alter Ego είχε επιλέξει τον πρώτο χρόνο επαναλειτουργίας του και πριν την έλευση της Δανάης Μπάρκα στο κανάλι την προβολή στη ζώνη ενημερωτικής εκπομπής υπό τον τίτλο «Mega Magazino». Σε κάθε περίπτωση τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα όχι μόνο για την πρωινή ζώνη του Mega αλλά για το σύνολο της πρωινής ζώνης στην Ελληνική τηλεόραση.