Το τέλος του «My Radio», το φινάλε της Σκορδά και η συνάντηση του Τσουρού χωρίς αποφάσεις

Σε ενεργοποίηση του παλαιότερου σχεδίου που προέβλεπε την δημιουργία ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού προχωρά η Alter Ego. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα γίνονταν διεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή με τα ενδεχόμενα πάνω στο τραπέζι δύο: Εξαγορά νέας ραδιοφωνικής συχνότητας για να στεγάσει τον ραδιοφωνικό σταθμό του Mega ή μετατροπή του My Radio 104,6 σε Mega News.

Τελικά επελέγη η δεύτερη λύση για δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν πως παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για εξαγορά νέας συχνότητας δεν προχώρησαν και ο δεύτερος πως το My Radio παρά τις μεγάλες προσπάθειες και επενδύσεις που έγιναν για την εδραίωσή του δεν κατάφερε να διεμβολίσει την τετράδα της κορυφής των ελληνικών μουσικών ραδιοφωνικών της Αθήνας που απαρτίζουν ο καθαρά πρώτος Sfera και οι Ρυθμός, Δρόμος και Λάμψη.

Έτσι στο τέλος Ιουλίου το «My Radio» ολοκληρώνει την παρουσία του στα Fm και δίνει τη θέση του στον ενημερωτικό σταθμό. Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού δηλαδή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Ναταλία Γερμανού και η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποδεσμεύονται.

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Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως αποκλείονται αυτόματα από το νέο ραδιοφωνικό σταθμό καθώς δεν αποκλείεται από το απόγευμα και μετά το ενημερωτικό ύφος του νέου σταθμού να χαλαρώνει.

Επίσης στα σχέδια της Alter Ego συμπεριλαμβάνεται σε δεύτερο χρόνο η δημιουργία εκ νέου μουσικού σταθμού ο οποίος ωστόσο εφ’ όσον το σχέδιο υλοποιηθεί θα εκπέμψει με άλλο όνομα.

Χωρίς αποφάσεις η πρώτη συνάντηση ΣΚΑΪ – Τσουρού

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» στην πρώτη συνάντηση του Κώστα Τσουρού μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Το ‘χουμε» με στελέχη του ΣΚΑΪ ούτε ωστόσο και μαύρος.

Τα δεδομένα βέβαια για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή αυτή τη στιγμή δεν είναι ενθαρρυντικά: Το πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν έχει σχεδόν «κλείσει» και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υπάρχει διαθέσιμη ζώνη ούτε στις καθημερινές αλλά ούτε και στο Σαββατοκύριακο για την αξιοποίηση του Κώστα Τσουρού σε θέση κεντρικού παρουσιαστή.

Στο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ζητήθηκε από τον Κώστα Τσουρό να προτείνει και εκείνος στο κανάλι ιδέες και προτάσεις για εκπομπές και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές να συζητήσουν και πάλι. Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Τσουρός δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με το κανάλι του Φαλήρου και για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

Εφόσον τελικά δεν του προταθεί η παρουσίαση κάποιας εκπομπής ή δεν γίνεται αποδεκτή κάποια πρόταση που θα καταθέσει ο ίδιος τα ενδεχόμενα είναι δύο: Παραμονή του δημοσιογράφου στο κανάλι μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του χωρίς τηλεοπτική αξιοποίηση ή πρόωρη αποδέσμευσή του αφού πρώτα οι δύο πλευρές θα έχουν καταλήξει σε οικονομική συμφωνία.

Φινάλε για τη Φαίη Σκορδά - Από μηδενική βάση οι διαπραγματεύσεις με το Mega

Έγινε σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη επικοινωνία της Φαίης Σκορδά με στελέχη του Mega την εβδομάδα που μας πέρασε μετά από «σιγή ασυρμάτου» μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Η παρουσιάστρια τυπικά θα έπρεπε να ενημερωθεί από τον σταθμό για την ενεργοποίηση του «+1» στο συμβόλαιό της (μονομερής επέκταση συμβολαίου από πλευράς τηλεοπτικού σταθμού για έναν ακόμη χρόνο) μέσα στον Μάϊο πράγμα το οποίο δεν έγινε. Η διαπραγμάτευση τώρα ξεκινά από μηδενική βάση. Δηλαδή τα πάντα θα τεθούν εκ νέου στο τραπέζι των συζητήσεων που θα ξεκινήσουν από την αρχή.

Η Φαίη Σκορδά θα ολοκληρώσει για φέτος το «Buongiorno» νωρίτερα από άλλες εκπομπές την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί πως αυτό το γεγονός δεν κρύβει κάποιο παρασκήνιο καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται σχεδόν το σύνολο του προγράμματος του Mega για τη φετινή τηλεοπτική περίοδο.

Αντίθετα μια αποστροφή στο λόγο της παρουσιάστριας μέσα από την εκπομπή της δείχνει μάλλον ότι τα πράγματα κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Μέσα από τον «αέρα» της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε πως «γι’ αυτή τη σεζόν» η πρωινή εκπομπή του Mega ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται κρίσιμο ραντεβού Σκορδά – Mega και εφόσον υπάρξει συμφωνία θα «ξεκλειδώσουν» και οι επαφές των υπεύθυνων της εκπομπής με πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Σίγουρα το «Buongiorno» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν οδηγείται σε ένα μικρότερο σχήμα πάνελ, περιορισμό της ομάδας πίσω από τις κάμερες και ενδεχομένως αλλαγές σε πρόσωπα που έχουν επιτελικές θέσεις ευθύνης στην εκπομπή. Η περικοπή αυτή όπως και στην περίπτωση του Γιώργου Λιάγκα και του «Πρωινού» ενδέχεται να φέρει μείωση της χρονικής διάρκειας του «Buongiorno» από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.