Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει ο ηθοποιός είναι ακόμη μυστικός, όμως είναι δεδομένο πως θα μπει στον 4ο κύκλο της σειράς μυστηρίου Only Murders in the Building.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr