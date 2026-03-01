Το τηλεοπτικό φλερτ της Σπυροπούλου με τον ΣΚΑΪ και στο βάθος «My Style Rocks»

Τέσσερα χρόνια απουσίας συμπληρώνει από την μικρή οθόνη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και πολλές φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχε διακινηθεί σενάριο

τηλεοπτικής της επιστροφής όμως ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε.

Βέβαια όπως πολλές φορές είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις και η ίδια δεν έκλεισε γι’ αυτήν το κεφάλαιο τηλεόραση απλά προτεραιότητα είχε η οικογένειά της. Φαίνεται πως τώρα η ξανθιά παρουσιάστρια είναι σε διάθεση τηλεοπτικής επιστροφής θα πρέπει όμως να διαμορφωθούν και οι κατάλληλες συνθήκες.

Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν τη σεζόν 2021 - 2022 στο «Κάτι Ξαναψήνεται» στον ΣΚΑΪ και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παραδοσιακά έχει καλές σχέσεις με το κανάλι του Φαλήρου.

Αυτό που τώρα διακινείται ως πληροφορία είναι η επιστροφή της στον ΣΚΑΪ και σε ένα πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν και μάλιστα με επιτυχία. Το «My Style Rocks». Η αλήθεια είναι πως εξετάζεται ως ενδεχόμενο η επιστροφή του ριάλιτι μόδας στον ΣΚΑΪ στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού όμως ακόμη ειλημμένη απόφαση δεν υπάρχει.

Στο κανάλι εξετάζουν διάφορα πρότζεκτς για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν – παλιά και καινούργια – και οι αποφάσεις θα ξεκινήσουν να παίρνονται μετά το Πάσχα.

Η Σπυροπούλου είχε παρουσιάσει το «My Style Rocks» την τηλεοπτική σεζόν 2018 – 2019 και το πρόγραμμα είχε πάει αρκετά καλά από πλευράς τηλεθέασης.