Οριστικό: Πότε και γιατί τελειώνει το «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου θα ρίξει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αυλαία η καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε». Παρότι ο αρχικός προγραμματισμός στην έναρξη της φετινής σεζόν το φθινόπωρο προέβλεπε την ολοκλήρωση της μεσημεριανής εκπομπής τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το infotainment μαγκαζίνο ολοκληρώνεται οριστικά την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Προφανώς, και η απόφαση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από τη συνολική πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης ωστόσο ο βασικός λόγος είναι η χρήση του πλατό στο Γαλάτσι από νέες παραγωγές πιθανότατα από το ριάλιτι επιχειρηματικότητας «Dragons Den» με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη που θα πραγματοποιεί εκεί τα γυρίσματά του.

Την ίδια στιγμή, το συμβόλαιο του παρουσιαστή με τον ΣΚΑΪ είναι διετούς διάρκειας και σύντομα οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και αν ναι με ποιο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση το φινάλε του «Το ‘χουμε» στο τέλος Μαΐου σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός τηλεοπτικού κύκλου για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή.