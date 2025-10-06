Πάγωσε όλο το πλατό του Deal: Πώς μια παίκτρια έχασε τα 70.000 ευρώ τελευταία στιγμή

Παίκτρια του Deal αποδέχθηκε την προσφορά του τραπεζίτη, κερδίζοντας 18.000 ευρώ αλλά έχασε την ευκαιρία να παίξει και τελικά να κερδίσει τα τριπλάσια χρήματα που βρίσκονταν στο κουτί της.

Η Είρηνη, φαινόταν ότι είχε την τύχη με το μέρος στο επεισόδιο του Deal της Δευτέρας, μέχρι την στιγμή που συμφώνησε να σταματήσει να παίζει, λαμβάνοντας 18.000 ευρώ από τον τραπεζίτη

Κανείς στο πλατό δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που θα ερχόταν έπειτα, όταν στο τέλος του παιχνιδιού αποκαλύφθηκε ότι το ποσό που θα κέρδισε αν συνέχιζε θα ήταν 70.000 ευρώ!

Η Ειρήνη, αν συνέχιζε θα έμενε με δύο κουτιά και αυτά θα ήταν το ένα με 10.000 ευρώ και το άλλο με 70.000 ευρώ. Τότε ο τραπεζίτης θα της πρότεινε ανταλλαγή που η παίκτρια θα αποδεχόταν, παίρνοντας το κουτί με τα 70.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση: Η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε πότε επιστρέφει το «Παρά Πέντε»

Η παίκτρια όταν αποφάσισε να σταματήσει αποκάλυψε πως «ήθελε να συνεχίσει» αλλά είχε δισταγμούς για το αν τελικά θα είχε το κουτί με τα περισσότερα χρήματα καθώς είχε μείνει με τρία κουτιά, δύο εκ των οποίων είχαν μικρότερα ποσά από αυτό πού της είχε προταθεί.

Το γεγονός ότι επέλεξε το κουτί με το νούμερο 7, όταν πλέον είχε σταματήσει, και έβγαλε εκτός το κουτί με τα λιγότερα χρήματα, αυτό με τα 500 ευρώ, άφησε την ίδια αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες με κομμένη την ανάσα, μόνο και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να κέρδιζε το τεράστιο ποσό των 70.000 ευρώ.

Η πιθανότητα πλέον να είχε το κουτί με τα 70.000 ήταν απρόσμενα μεγάλη και όταν τελικά αυτή έγινε πραγματικότητα μάλιστα μέσω ανταλλαγής της τελευταίας στιγμής που έκανε η ίδια, όλο το πλατό πάγωσε!