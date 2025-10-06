Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση: Η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε πότε επιστρέφει το «Παρά Πέντε»

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ήταν σήμερα η Σμαράγδα Καρύδη, «Ντάλια» μέσα από τον ρόλο της στην αγαπημένη σειρά του Mega «Στο Παρά Πέντε», αποκαλύπτοντας πότε επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες.

«Για το Παρά Πέντε ήξερα πως θα γίνει επιτυχία. Όταν το διάβασα, δεν ήξερα ότι θα κάνει 80%, αλλά ότι θα πάει αυτό το πράγμα» είπε η Σμαράγδα Καρύδη, σχετικά με το «ένστικτό» της να καταλαβαίνει τι θα είναι επιτυχημένο και τι όχι.

Μάλιστα, σε ερώτηση για τη σειρά, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε: «Θα κάνουμε κάτι, αλλά δεν μπορώ να σας πω πολλά. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, θα είναι επετειακό, εκεί κοντά στις γιορτές».