Παναθηναϊκός - Athens Kallithea: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι που το δείχνει

Ώρα Κυπέλλου για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ταλανίζεται από προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν όμως και μάλιστα σήμερα (17/9) στις 15:30 υποδέχεται την Athens Kallithea για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport 3 ενώ θα υπάρχει και Live ενημέρωση από το gazzetta.

Oι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά τις γκέλες στη Super League, λίγες ημέρες μάλιστα πριν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό.

