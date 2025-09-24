Παπακαλιάτης για Maestro: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι» - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν

Η επιθυμία των φαν του Maestro έγινε πραγματικότητα και έτσι η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη θα συνεχιστεί και για τέταρτη σεζόν με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες και τον δημιουργό να δίνει στους followers του στο Instagram μια μικρή γεύση.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέβασε στη σελίδα του στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου τον βλέπουμε μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου, τον Ορέστη Χαλκιά και τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, ενώ σε μία από τις λήψεις βλέπουμε και τη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία αναμφίβολα έχει κλέψει αρκετές φορές την παράσταση στις τρεις σεζόν του Maestro.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι!! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!! Maestro in Blue, New season, Like a day hasn’t gone by!», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τους followers του να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους που η αγαπημένη τους σειρά θα επιστρέψει με νέα επεισόδια.

Στις αρχές του μήνα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου είχαν κάνει μία κοινή ανάρτηση από τις πρόβες ανεβάζοντας μια φωτογραφία μαζί και γράφοντας: «Καιρός ήταν. Νέα σεζόν. Άρχισαν οι πρόβες. Μείνετε συντονισμένοι».