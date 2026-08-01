Παραμένει στον Alpha o Νίκος Μάνεσης: Τι προβλέπει η συμμαχία τεσσάρων μεγάλων καναλιών

Διαψεύδουν κατηγορηματικά πηγές του Alpha τα σενάρια μετακίνησης του Νίκου Μάνεση σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό και συγκεκριμένα στον ΑΝΤ1 όπως υποστηρίζουν κάποια δημοσιεύματα.
Ο δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με το κανάλι της Κηφισιάς και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν για την παρουσίαση της επιτυχημένης εκπομπής «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση».
Άλλωστε μια τέτοια μετακίνηση θα ήταν δύσκολη και από την άτυπη συμμαχία που υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR και προβλέπει να μην «χτυπά» το ένα κανάλι συνεργάτες του άλλου εάν το κανάλι στο οποίο ανήκει ο εκάστοτε εργαζόμενος δεν τον έχει αποδεσμεύσει.
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Αν και ο Νίκος Μάνεσης έχει συνεργαστεί με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια με τον ΑΝΤ1 ανήκει στο δυναμικό του Alpha πολλά χρόνια με την παρουσίαση πολλών εκπομπών αλλά και του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στο ενεργητικό του.
Την επόμενη σεζόν η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με το Μάνεση» συμπληρώνει μια δεκαετία παρουσίας στον τηλεοπτικό «αέρα».
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