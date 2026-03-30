Μικρούτσικος κατά Μάνεση: «Πάνω στους νεκρούς μπλακ χιούμορ; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοιες συγγνώμες»

Ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (30/3) ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Buongiorno με αφορμή το σχόλιο που έκανε προχθές (28/3) ο Νίκος Μάνεσης μέσα από την εκπομπή του για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών και το ΟΑΚΑ, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

«Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα και δεν είναι και διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την περίοδο, τι να κάνουμε;», είπε ο Νίκος Μάνεσης με τον Νίκο Πλακιά να κάνει μια οργισμένη ανάρτηση στο X και τον δημοσιογράφο να απαντά το πρωί της Κυριακής:

Διαβάστε επίσης - Κόλαφος Πλακιά για Μάνεση: «Αλήτης!» - «Έκανα black χιούμορ για το ΟΑΚΑ» λέει ο δημοσιογράφος

«Έκανα μπλακ χιούμορ. Αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

Το όλο θέμα συζητήθηκε σήμερα Δευτέρα (30/3) στον αέρα του Buongiorno με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σχολιάζει σε έντονο ύφος:

«Είναι μερικοί που έχουν ζηλέψει τον Πορτοσάλτε, την πορεία και το ήθος του. Κρίμα, εγώ τον γνωρίζω τόσα χρόνια και με εκτίμηση. Κρίμα! Είναι κατάπτυστο αυτό που είπε, κατάπτυστο! Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι είμαστε; Τέρατα;

Να κατεβάσει το κεφάλι κάτω ο Μάνεσης, να πάρει ένα μήνα αναρρωτική, να σκεφτεί με τον εαυτό του και να προσέχει αυτά που λέει.

Δεν ήταν μπλακ χιούμορ, ήταν μπλακ ειρωνεία απέναντι σε νεκρούς! Δεν κρατάω τίποτα εγώ, τη συγγνώμη του, όχι. 57 οικογένειες δυστυχισμένες.

Ποια συγγνώμη; Μπλακ χιούμορ; Πάνω στους νεκρούς μπλακ χιούμορ; Ποια συγγνώμη; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοιες συγγνώμες».