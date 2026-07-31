Η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του OPEN αφού τις προηγούμενες ημέρες υπέβαλε την παραίτησή της από το κανάλι. Την τελευταία ημέρα της εκπομπής «10 Παντού» είχε μερικά ξεχωριστά «σ'αγαπώ» και «ευχαριστώ να πει», όπως εκείνο στον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, αλλά και στους τεχνικούς.

«Σας αγαπάω όλους έναν έναν και σας τιμώ όλους και σας έχω στην καρδιά μου. Χρήστο εσένα σε αγαπάω πιο πολύ από όλους. Αγαπώ τους πάντες, όμως έχω ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ψυχή μου και στην καρδιά μου για τους τεχνικούς του OPEN», ανέφερε συγκεκριμένα.

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Από την πλευρά του ο Νίκος Στραβελάκης επισήμανε την παλιά τους γνωριμία, αλλά και πως ήταν αγαπημένοι και ενωμένοι και αυτό ήταν η δύναμή τους.

«Μπορούσες να φανταστείς όταν ήσουν κοριτσάκι κι εγώ στο MEGA κεντρικός παρουσιαστής ότι θα βρεθούμε στον αέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί», είπε ο παρουσιαστής με τη Μίνα Καραμήτρου να επισημαίνει: «Ε και μέχρι να πάρουμε σύνταξη, πόσους κύκλους έχει να κάνει η ζωή!», πριν δεχτεί την ευχή για καλή τύχη του δημοσιογράφου που ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τις 24 Αυγούστου.