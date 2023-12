Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τι θα παίξουν Mega, Ant1, Alpha, Star, ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) και οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, Mega, AΝΤ1, Star, Alpha, Open και ΣΚΑΪ θα φορέσουν τα γιορτινά τους για να κρατήσουν παρέα στους τηλεθεατές και να υποδεχτούν το 2024 μαζί με τις επιλογές τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια τηλεόραση να είναι πλούσιες.

Σόου, τηλεπαιχνίδια, σειρές, ταινίες, εκπομπές, αφιερώματα και live μετάδοση από τη γιορτή που θα στηθεί στην πλατεία Συντάγματος είναι μεταξύ των επιλογών που θα έχουν οι τηλεθεατές και πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα προβληθεί από τον κάθε σταθμό.

ΕΡΤ1: Live η μουσική βραδιά του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία Συντάγματος

Στις 21.00 θα προβληθεί η ελληνική ταινία, «Η Χορωδία του Χαρίτωνα», παραγωγής 2005 με τους Γιώργο Χωραφά, Μαρία Ναυπλιώτου, Ακύλα Καραζήση, Χρήστο Στέργιογλου, Δημήτρη Πιατά, Υβόννη Μαλτέζου και Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Η υπόθεση της ταινίας: Ο Χαρίτων Ουλιάνοφ, ο γυναικάς διευθυντής ενός σχολείου μιας κωμόπολης κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, προετοιμάζει τους μαθητές του για τους αγώνες των χορωδιών. Η άφιξη του νέου ταγματάρχη στην πόλη αναστατώνει τον διευθυντή, καθώς και οι δύο ερωτεύονται την ίδια γυναίκα.

Στις 22.55 η ΕΡΤ1 θα μεταφέρει τους τηλεθεατές της στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τη μουσική βραδιά που έχει διοργανώσει ο Δήμος Αθηναίων με πρωταγωνιστές τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Μαρίνα Σάττι και οικοδεσπότες τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει μία μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του, αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθεί η Βίκυ Καρατζόγλου, ο Βύρων Τσουράπης και η μπάντα του «Ευγενείς αλήτες».

Παρουσιάζοντας ένα μουσικό σόου με τη σφραγίδα της μοναδικής αισθητικής της, η Μαρίνα Σάττι θα μας ταξιδέψει με τη σπουδαία μπάντα της στο εθιστικό μουσικό της σύμπαν. Από τη «Μάντισσα» ως τη «Yenna» της κι από όλο το εύρος της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων ως την trap, η Μαρίνα Σάττι θα μας ξεσηκώσει με ζουρνά, νταούλι και πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα, beats και αισθησιασμό μέχρι τις πρώτες ώρες του 2024.

Mega: «Σπίτι» με Κορομηλά - Χατζηγιάννη και λαμπερούς καλεσμένους

Από τα μέσα των '90s όλες οι παραμονές Πρωτοχρονιάς στο Mega είχαν ταυτιστεί με τα μοναδικά σόου της Ρούλας Κορομηλά, η οποία καλωσόριζε τη νέα χρονιά παρέα με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις.

Από πέρσι που η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέλαβε την παρουσίαση του «Σπίτι με το Mega» έδωσε στην εκπομπή λίγο από την αίγλη του παρελθόντος και φέτος, έχοντας στο πλευρό της τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα υποδεχτεί το 2024 με ένα ξεχωριστό εορταστικό επεισόδιο μεγάλης διάρκειας.

Έτσι, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς το «Σπίτι με το Mega» θα ξεκινήσει στις 21.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Καλεσμένοι θα είναι ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, δικές τους, αλλά και του πατέρα τους, Στράτου Διονυσίου και πολύ χορό.

Βέβαια, ο Άγγελος Διονυσίου και ο Στράτος Διονυσίου δεν θα είναι οι μόνοι καλεσμένοι, αφού στο πλευρό τους θα βρεθούν και οι ακόλουθοι αγαπημένοι καλλιτέχνες: Γωγώ Τσαμπά, Δημήτρης Κοντολάζος, Θοδωρής Φέρρης, Αλέξανδρος Τζουγανάκης και Χριστίνα Σάλτη.

Special guest θα είναι ο Αντύπας, ενώ μια εμφάνιση - έκπληξη επιφυλάσσει στους τηλεθεατές και ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο οποίος θα τραγουδήσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη το «Άναψέ μου ένα τσιγάρο».

Από το πλατό του Σπίτι με το Mega θα περάσουν και αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης και της υποκριτικής, μεταξύ των οποίων η Δώρα Αναγνωστοπούλου, η Μαρία Μπεκατώρου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και η Φωτεινή Ντεμίρη.

ANT1: Σπέσιαλ «Ρουκ Ζουκ» και Νατάσα Θεοδωρίδου

Η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται στις 21.00 με ένα σπέσιαλ επεισόδιο του αγαπημένου «Ρουκ Ζουκ» με καλεσμένους τους συντελεστές των εκπομπών «I Love ΣΟΥ ΚΟΥ» και του «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

Η Μπέττυ Μαγγίρα και η ομάδα της βρίσκονται αντιμέτωποι με τον Κώστα Τσουρό και τους συνεργάτες τους και ο ΑΝΤ1 υπόσχεται μια απολαυστική αναμέτρηση με άπειρες ατάκες και πολύ ανταγωνισμό.

Μεταξύ άλλων η Μπέττυ Μαγγίρα δηλώνει πως δέχεται να χάσει, μόνο αν συνεργαστεί με τη Ζέτα, ενώ ο Κώστας Τσουρός θα δηλώσει ότι μόνο εάν κερδίσει η ομάδα του, το παιχνίδι δεν θα είναι σικέ.

Στις 23.15 το μικρόφωνο πιάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα ανατρεπτικό «Πέφτει η νύχτα με… Ρυθμό» από τον Ρυθμό 94.9 με καλεσμένο της τον Mente Fuerte.

Στο 5ο Exclusive Live Event του Ρυθμού που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου στη βραβευμένη αίθουσα «Vmax Sphera» των Village Cinemas του The Mall Athens το λαϊκό τραγούδι συναντά την τραπ σε μια τελείως διαφορετική μουσική συνύπαρξη.

Star: «Μόνος στο Σπίτι 3» και «New Year’s Eve»

Με δύο ταινίες για όλη την οικογένεια θα κρατήσει συντροφιά το Star στους τηλεθεατές το βράδυ της Παραμονής. Στις 21.00 θα προβληθεί το «Μόνος στο Σπίτι 3», η τρίτη συνέχεια της πιο διάσημης χριστουγεννιάτικης σειράς ταινιών. Ο «Κέβιν» δίνει σκυτάλη στον «Άλεξ», ο οποίος τα βάζει με μια συμμορία ληστών, οι οποίοι θα πέσουν, όπως στο παρελθόν ο Χάρι και ο Μαρβ σε πολλές παγίδες.

Στις 23.15 θα προβληθεί η ταινία «New Year’s Eve» με all star cast μεταξύ των οποίων είναι οι: Μισέλ Φάιφερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κάθριν Χέιγκλ, Χάλι Μπέρι, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Τζέσικα Μπίελ, Άστον Κούτσερ, Λία Μισέλ, Σοφία Βεργκάρα και Ζακ Έφρον.

Η ταινία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και βλέπουμε ιστορίες ζευγαριών, αλλά και singles, οι οποίες τελικά θα διασταυρωθούν σε μια ταινία - ύμνο στην αγάπη, τις δεύτερες ευκαιρίες και τα νέα ξεκινήματα.

Στις 23.55 το Star θα μεταδώσει live την αλλαγή του χρόνου από την πλατεία Συντάγματος και στις 00.15 θα συνεχίσει η προβολή της ταινίας.

Alpha: «Μουρμούρα» και «Πρωταγωνιστές» με αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Στις 21.00 ο Αlpha θα προβάλλει σε επανάληψη επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», ενώ στις 22.15 έρχονται οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη με το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο: «Χρόνια Πολλά κύριε Σαββόπουλε».

Με αφορμή τα 80 χρόνια του αγαπημένου συνθέτη και στιχουργού, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε Διονυσιακές στιγμές χαράς – μαζί και τα πιο ωραία λαϊκά - εκεί που τραγουδούν ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Βέρτης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Αντώνης Ρέμος.

Ακόμα θα εξομολογηθούν Σαββοπουλικές ιστορίες οι: Λάκης Γαβαλάς, Άρης Δημοκίδης, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Σμαράγδα Καρύδη, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Δημήτρης Λάλος, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Χρήστος Χωμενίδης.

Τέλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα σχολιάσει αφηγήσεις και τραγούδια, ενώ θα αφηγηθεί άγνωστα περιστατικά από τη ζωή του.

Στις 24.00 ο Alpha θα διακόψει για να μεταδώσει την αλλαγή χρόνου από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στις 00.10 θα συνεχίσουν οι «Πρωταγωνιστές».

Open: Ρεβεγιόν με την Κατερίνα Ζαρίφη και Βίσση - Βανδή

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανοίγει το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου στις 21.00 την πόρτα του τηλεοπτικού σπιτιού της και μαζί με τους συνεργάτες της υποδέχεται τους παρουσιαστές του Open σε μια λαμπερή βραδιά που θα διαρκέσει μέχρι τις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Στη συνέχεια θα προβληθεί η μουσική συνάντηση της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή, η οποία είχε γίνει το 2020 στη σκηνή του «Just The Two Of Us» μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Κοκλώνη να ενώσει τις δύο μεγάλες αντιπάλους των '90s και '00s σε μια συνάντηση που οι ορκισμένοι φαν τους μάλλον δεν περίμεναν ποτέ.

ΣΚΑΪ: «Πρωτοχρονιά με Φίλους» και τον Χρήστο Φερεντίνο

«Πρωτοχρονιά Με Φίλους» έχει ετοιμάσει ο ΣΚΑΪ για τους τηλεθεατές του το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Οικοδεσπότης θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος θα υποδεχτεί στο πλατό της εορταστικής εκπομπής τον Δημήτρη Μπάση και πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους.

Το «Πρωτοχρονιά με Φίλους» θα ξεκινήσει στις 21.00 και θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό μέχρι λίγο πριν από τις 02.00.