Το περιοδικό που αποκάλυψε τους σεξουαλικά «προικισμένους» επώνυμους Έλληνες

Σεξ για πούλημα υπήρχε και το 1993, σεξ και πληροφορίες για τα προσόντα διάσημων ήταν μια εξαιρετική ιδέα για εκείνη την εποχή, που μπορούσε να κάνει best-seller μια τηλεοπτική εκπομπή ή κι ένα άρθρο γνωστού περιοδικού. Θα εξηγήσουμε.

Το 1993 είναι η χρονιά που οι Nirvana κυκλοφορούν το album Ιn Utero και ο Kurt Cobain, σε μια τραγική ειρωνεία της τύχης και της ίδιας του της ζωής, γίνεται αυτό που πάντα απευχόταν, ένας ροκ σταρ παγκοσμίου βεληνεκούς. Μιλώντας για τον νέο του δίσκο στον δημοσιογράφο Lawrence Romance, του εξηγεί ότι για πρώτη φορά σε εκείνα τα νέα τραγούδια, δεν τον ενδιέφερε να μιλήσει για τη ζωή του, για τη χρήση ναρκωτικών, για τις σχέσεις του, αλλά να συνθέσει νέες ιστορίες, με επιρροές από τη λογοτεχνία.

Όσο κι αν προσπαθεί, η εικόνα του στα media έχει γράψει ανεξίτηλα. Είναι ένας αυτοκαταστροφικός, ειρωνικός ρόκερ, μια «γεννήτρια» μηδενισμού, που υπνωτίζει το κοινό με κομμάτια όπως το Negative Creep. Το τέλος του Κερτ είναι αναπόφευκτο. Αυτοκτονία, στις 5 Απριλίου 1994.

Τον Οκτώβριο του 1993 στη χώρα μας κυκλοφορεί το πρώτο cd single στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, το «Ελλάδα, Χώρα του Φωτός» της Καίτης Γαρμπή, σε μια σύνθεση του Δημοσθένη Στριγκλή, ενός συνθέτη που αναζητούσε πάση θυσία μια διέξοδο για να κάνει επιτυχία στην Eurovision. Το κομμάτι έχει στίχους όπως:

«Τη μια μας παίζουν ροκ την άλλη τσιφτετέλι / Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη / Μας ξεγελάνε με σεκλέτι και μεράκι / Πνεύμα αθάνατο σε τρώει το μαράζι».

Μοιάζει με τρολιά, όμως είναι μια απόλυτα σοβαρή, εθνικοπατριωτική ωδή στον πολιτισμό μας, στα ήθη και τα έθιμα. Η συμμετοχή μας στην Eurovision είναι ένα στοίχημα με αβέβαιη έκβαση. Στα gossip/lifestyle έντυπά της εποχής όμως, κανείς δεν ασχολείται με το τραγούδι. Τόνοι μελάνης χύνονται για το φόρεμα της Καίτης Γαρμπη με το σκίσιμο στην άκρη.

Γιατί ασχολήθηκαν όλοι με το φόρεμα της Γαρμπή

Μα γιατί είμαστε στο 1993, σε μια εποχή που τα media στη χώρα μας ζουν τη δική τους εποχή πλήρους απελευθέρωσης. Δεν υπάρχουν ηθικοί ή άλλου τύπου φραγμοί στο τι μπορεί να γραφτεί. Tο στυλ μπορεί να εκτοξεύσει ή και να βουλιάξει έναν επώνυμο. Ακόμα και μια πληροφορία ανεπιβεβαίωτη μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.

Αυτή η απελευθέρωση ακούγεται από ανερμάτιστη και ανήθικη ως και μαγική, ανάλογα με το αν την έζησε κανείς από κοντά ή όχι.

Το σίγουρο είναι πως το 1993, μπροστά στη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας, κανείς δεν φοβάται να ενσωματώσει και κανένα ανέκδοτο με Αλβανούς ή κάποιο «αστειάκι» για «ανέραστες γυναίκες». Σε αυτή την εποχή, τα περιοδικά lifestyle όπως το ΚΛΙΚ, γίνονται η βίβλος της αθηναϊκής grande belezza, της ζωάρας του Πασοκισμού.

Για να το εξηγήσουμε καλύτερα, τότε το ΠΑΣΟΚ καλλιεργούσε το όραμα του γρήγορου πλουτισμού και περιοδικά σαν το ΚΛΙΚ απλά κατέγραφαν τον απόηχο της κοινωνίας, με προτεραιότητα σε όσα συνέβαιναν στην Αθήνα. Και το έκαναν πολύ πετυχημένα.

«Πώς να περάσεις την πόρτα στα καλύτερα μαγαζιά της πόλης».

«Ντύσου grunge τώρα!».

«Πώς να την πείσεις να σου ξεκουμπώσει το παντελόνι».

«Το ευαγγέλιο των διακοπών στις Κυκλάδες. Δεν θέλει κόπο θέλει τρόπο».

Κάποιοι από τους παραπάνω τίτλους τους έχουμε βρει σε lifestyle περιοδικά και τους έχουμε παραφράσει, τους άλλους, τους σκεφτήκαμε μόλις τώρα. Σε αυτή λοιπόν, την εποχή όπου κάθε τι έμοιαζε εφικτό και επικρατούσε άνεμος αισιοδοξίας. εντοπίζουμε ένα extra large διαστάσεων (No pun intented) αφιέρωμα του περιοδικού ΚΛΙΚ (Μάιος 1993) στο σεξ.

Τι διαβάζουμε μεταξύ άλλων

«Δείξε μου μια ψυχρή γυναίκα και θα σου δείξω έναν άντρα με μικρό εργαλείο. Όλα τα κορίτσια προτιμούν ένα μεγάλο πέος...» (απόδοση αποσπάσματος από το βιβλίο Sex and Sensibility της Τζούλι Μπέρτσιλ σε μετάφραση Δημήτρη Γαλάνη).

«Ξέρετε πόσα πράγματα κάνει για εσάς το αιδοίον; Σας εκτρέφει, σας δέχεται, σας διογκώνει, σας δημιουργεί παροξυσμό, σας κάνει να έχετε έναν (τουλάχιστον) λόγο ύπαρξης, σας αναστατώνει, σας λυτρώνει, ακόμα ανοίγει για πάρτη σας και μπουκάλια μπύρας» (εισαγωγή από το άρθρο «Στη Ζούγκλα του Αιδοίου» της Κάτιας Δημοπούλου).

ΚΛΙΚ, Μάιος 1993

«S&M: No pain no gain: Το μόνο παιχνίδι σαλονιού για το οποίο κανένας οδηγός καλής συμπεριφοράς δεν αναφέρει τίποτα» (άρθρο του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου). Ναι, αυτού:

«Τι σου κάνω μάνα μου; 10 στάσεις που άντεξαν στο χρόνο»: Υπέροχο αφιέρωμα σε στάσεις του σεξ από τους Γιώργο Παυριανό - Μανίνα Ζουμπουλάκη. Έχει κι ένα σπαρταριστό lead:

ΚΛΙΚ, Μάιος 1993

Και το gossip

ΚΛΙΚ, Μάιος 1993

«Οι καλές γλώσσες κάνουν outing: Για τους ξένους οι πηγές είναι απόλυτα έγκυρες και οι πληροφορίες διασταυρωμένες. Όσο για τους Έλληνες, ας διατηρήσουμε μερικές επιφυλάξεις» λέει το πονηρό, ανυπόγραφο κείμενο και παραθέτει ονόματα όπως Βασίλης Καρράς, Απόστολος Γκλέτσος, Κώστας Γκουσγκούνης (ε, αυτό κάπως το περιμέναμε!|), Γιώργος Μητσικώστας, Άγγελος Διονυσίου.