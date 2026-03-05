«Πεταχτήκαμε όλοι από τα κρεβάτια μας»: Έλληνας δημοσιογράφος περιγράφει επίθεση στη Βηρυτό

Ο Έλληνας δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στη Βηρυτό, περιέγραψε τη στιγμή επίθεσης τα ξημερώματα της Πέμπτης (05/03), καθώς ήδη διανύουμε την έκτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πεταχτήκαμε όλοι από τα κρεβάτια μας από ένα πολύ δυνατό χτύπημα» περιέγραψε και είπε πως πέρασε αρκετή ώρα για να αντιληφθούν πως ήταν χτύπημα «στην καρδιά της συνοικίας Ντάχια».

Ενημέρωσε πως σημειώθηκε επίθεση σε ένα 5όροφο κτίριο, που έχει «καταστραφεί ολοσχερώς».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη έκρηξη και πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε, δε, πως η Ντάχια θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.