Πέτυχε το στοίχημα του OPEN; Η τηλεθέαση της πρεμιέρας του Just The Two of Us

Με χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με το παρελθόν αλλά πολύ υψηλότερα σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο του Open έκανε πρεμιέρα το «J2US». Ο έβδομος κύκλος του talent show σίγουρα δεν ήταν η υπερπαραγωγή των προηγούμενων χρόνων ωστόσο κρίθηκε από το κανάλι αλλά και τον ίδιο τον παραγωγό και παρουσιαστή του Νίκο Κοκλώνη ένα «συμμάζεμα» στο μπάτζετ ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο ανεξαρτήτως τηλεθέασης.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Τα δάκρυα και οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά τη νίκη - Η αγκαλιά στη μητέρα του

Σύμφωνα με τα προσωρινά μεικτά ποσοστά τηλεθέασης (συμπεριλαμβάνονται τα διαφημιστικά διαλλείματα) το πρόγραμμα είχε 10% μέσο όρο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού και με πρωτιά στην «καρδιά» του prime time από τις 22.15 έως τις 23.30 σημείο όπου η τηλεθέαση έφθασε στο 13,1%. 8% στο δυναμικό κοινό ήταν ο μέσος όρος της πρεμιέρας του talent show. Ο ημερήσιος μέσος όρος του OPEN ήταν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 7,3% στο σύνολο του κοινού και 5,2% στο δυναμικό.