Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του Τελικού του Sing For Greece με τον νεαρό τραγουδιστή να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του ήδη από την αρχή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ενώ μετά τη νίκη του η επίσης συγκινημένη μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή μετά από παράκληση της Μπέττυς Μαγγίρα.

«Θα ήθελα η μαμά να κατέβει, να έρθει εδώ γιατί είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι», είπε η παρουσιάστρια με τον Akyla να καλεί με τη σειρά του τη μητέρα του να έρθει στη σκηνή και εκείνη δεν τους χάλασε χατίρι.

«Θέλω να πω πως όποιος και αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, αυθεντικός. Δεν μπορώ καν να μιλήσω, είμαι σε σοκ. Σημασία έχει να είσαι να ακολουθείς τα όνειρά σου», ήταν η πρώτη δήλωση του Akyla μετά τη νίκη του.

Όταν δε ανέβηκε στη σκηνή η μητέρα του, ο Akylas της έκανε την πιο σφιχτή αγκαλιά και ρώτησε τους παρουσιαστές «Κούκλα δεν είναι;» με τον Γιώργο Καπουτζίδη να μην κρύβει και τη δική του συγκίνηση για την όλη στιγμή.

Akylas: Τα δάκρυα της μητέρας του όταν τραγούδησε το Ferto ως νικητής

Στη συνέχεια ο Akylas ξαναείπε το νικητήριο τραγούδι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον ερχόμενο Μάιο στη Eurovision 2026 που θα διεξεχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Η Ελλάδα έχει κληρωθεί να διαγωνιστεί στον Α΄ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τον Akyla να λέει το Ferto μετά τη νίκη του, ενώ στο σημείο του τραγουδιού που απευθύνεται στη μητέρα του, εκείνη φανερά φορτισμένη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ ο Akylas την πείραξε ότι δεν είχε σκεφτεί καλά πριν όλα αυτά που της τάζει ότι θα της πάρει άμα νικήσει.

Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά τη νίκη του

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στον Τελικό του Sing For Greece, ο Akylas είπε:

«Έκλαιγα σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά. η αγάπη που έχω δεχτεί τον τελευταίο μήνα είναι εξωπραγματική. Είμαι ακόμα σε σοκ γι' αυτό χάνω λίγο τα λόγια μου, συγχωρέστε με.

Η μαμά μου είναι και αυτή πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Εκεί στην αγκαλιά ήμασταν σε φάση που λέγαμε "τι συμβαίνει;". Είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι συνέβη κάτι τόσο μεγάλο. Έσκασε από το πουθενά όλο αυτό.

Πάντως εμείς είχαμε ένα δεύτερο look. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου να κάνω περήφανους όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν.

Είχα πάρει την αγάπη του κόσμου, ήξερα ότι θα πάμε καλά, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε κάτι τέτοιο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων και η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή».