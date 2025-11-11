Πήρε την πρωτιά από τους παλιούς: Η σειρά που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης στην prime time

Μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση έδωσαν το βράδυ της Δευτέρας (10/11) οι σειρές της μυθοπλασίας, αλλά την πρωτιά στην prime time ζώνη κέρδισε η πιο καινούρια σειρά από όλες και συγκεκριμένα το Μια Νύχτα Μόνο του Mega με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρη Λάλο που σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα από την πρεμιέρα της.
Τη σειρά παρακολούθησαν 1.645.000 τηλεθεατές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους κοινό η σειρά σημείωσε ποσοστό 28,3%.
Να σημειωθεί ότι υψηλά νούμερα τηλεθέασης σημείωσε και η Γη της Ελιάς, ιδιαίτερα στο γενικό σύνολο που άλλωστε είναι όλα αυτά τα χρόνια προβολής της το ατού της στους πίνακες μετρήσεων.
Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό η σειρά Μια Νύχτα Μόνο σημείωσε μέσο όρο 19,5% και ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 16,5%, ενώ το Grand Hotel συγκέντρωσε 9,5%.
Στη συνέχεια το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια προηγήθηκε στη ζώνη προβολής του με 15,6%, ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 13,2%, ενώ ο Δικαστής συγκέντρωσε 9,2%.
Στο γενικό σύνολο τώρα το Μια Νύχτα Μόνο συγκέντρωσε 21,3% και ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 18,9% και το Grand Hotel με 14%.
Στη ζώνη μετά τις 22.30 η Γη της Ελιάς κέρδισε την πρωτιά με 19,8% και ακολούθησαν το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια με 16% και ο Δικαστής με 9.9%.
