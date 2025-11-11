Καινούργιου: Σάρωσε χθες σε τηλεθέαση η Super Κατερίνα - Διπλάσια ποσοστά από τους «απέναντι»

Σάρωσε σε τηλεθέαση χθες Δευτέρα (10/11) η Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή μετά την ανάρτηση στο Instagram το βράδυ της Κυριακής (9/11) με την οποία επιβεβαίωσε τη - φημολογούμενη μέχρι εκείνη τη στιγμή - εγκυμοσύνη της.
Η Super Κατερίνα κατέκτησε την πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού με τον μέσο όρο της πρωινής εκπομπής του Alpha να είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο της δεύτερης - στην κατάταξη - εκπομπής.
Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε μέσο όρο 20% και ακολούθησαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα και το Πρωινό με 10,3% και 10,1% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το Live U και στην πέμπτη το Buongiorno με 9,2% και 8,9% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν το Breakfast@Star με 8,7% και οι Αταίριαστοι με 6,4%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο η Super Κατερίνα τερμάτισε πάλι πρώτη με 16,7% και ακολούθησε το Live U με 15,2%, οι Αταίριαστοι με 13,7%, το Πρωινό με 13,2%, το Buongiorno με 10,9%, οι Αλήθειες με τη Ζήνα με 8% και το Breakfast@Star με 5,8%.
