Πότε κάνει πρεμιέρα για το Survivor - «Ζαλίζει» το έπαθλο του νικητή

Την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Survivor» «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου τα τελευταία χρόνια δεν συμμετέχει στην κοινή συμφωνία των τεσσάρων καναλιών και λειτουργεί αυτόνομα. Άλλωστε στο παρελθόν το «Survivor» έχει κάνει πρεμιέρα ακόμη και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
Φέτος το λανσάρισμά του πηγαίνει για λίγο αργότερα. Εκτός από τις αλλαγές των ομάδων, δηλαδή «Μπλε» - Επαρχία, «Κόκκινοι» - Αττική, η μεγάλη αλλαγή είναι τόσο στις αμοιβές που θα κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν αλλά και στο τελικό έπαθλο που εκτοξεύεται κατακόρυφα στις 250.000 ευρώ.
Survivor: Οι αλλαγές στο reality
Επίσης, επιστρέφουν και οι ψηφοφορίες του τηλεοπτικού κοινού. Το κάστινγκ πλέον για τις δύο ομάδες είναι αρκετά προχωρημένο και μέσα στις επόμενες μέρες θα κλείσουν οι τελικές συνθέσεις.
Αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά ο Γιώργος Λιανός, τα μέλη της παραγωγής και οι παίκτες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο. Όπως έχει συμβεί σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του «Survivor» έτσι και τώρα θα προστίθενται και νέοι παίκτες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ριάλιτι επιβίωσης.
