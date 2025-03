Πού βρίσκονται σήμερα οι πρωταγωνιστές της σειράς Suits

Υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο για την τηλεοπτική σειρά "Suits" που τρομάζει: Σύμφωνα με τη Nielsen, μέσα στο 2023 στριμαρίστηκαν 57 δισεκατομμύρια λεπτά από το σύνολο των επεισοδίων της μέσα από το Netflix.

Μέσα από μια ομοβροντία από νέες, ψαγμένες, εμπορικές, ρετρό σειρές, μια σειρά για δικηγόρους και white collar εγκλήματα, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της πλατφόρμας και να καταγράψει εκκωφαντικό ρεκόρ. Σήμερα το "Suits" έχει παράξει δύο σειρές - spinoff, το "Pearson" και το "Suits:LA" (που αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο), ενώ είναι στα σκαριά και η βρετανική μεταφορά της κεντρικής ιστορίας σε τηλεοπτική σειρά, μάλλον από το BBC. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.

«Το Suits «χτίζει» την εσωτερική δραματική κλιμάκωση της κάθε ιστορίας καλύτερα από κάθε άλλη σειρά στην τηλεόραση» έγραφε η Κάρι Ράϊσλερ στο AVClub. Μέσα σε εννέα σεζόν η σειρά του Άαρον Κορς με πρωταγωνιστές τους Πάτρικ Άνταμς - Γκεϊμπριελ Μακτ, με βασικό (και συνήθως μοναδικό) σκηνικό τα ψυχρά γραφεία της δικηγορικής φίρμας Πίρσον-Σπέκτερ, δημιούργησε αμέτρητες ίντριγκες και ανατροπές, εθιστική τηλεόραση σαν σαπουνόπερα με aesthetics ακραίας ποιότητας.

Μέχρι και η ιστορία των ανθρώπων που έπαιξαν σε αυτήν, η post-Suits ζωή τους, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται λοιπόν σήμερα οι πρωταγωνιστές του "Suits"

Γκείμπριελ Μακτ (Χάρβι Σπέκτερ)

Σήμερα: «Δεν θα πει σε κανέναν» σε ποια τοποθεσία εκτός ΗΠΑ έχει μετακομίσει με την οικογένεια του ο 53χρονος ηθοποιός, που έχει ορκιστεί να ανακαλύψει τον κόσμο πέρα από τα αμερικάνικα σύνορα, μαζί με τη γυναίκα του, επίσης ηθοποιό, Τζασίντα Μπάρετ και τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People. Όταν δεν σπέρνει αινιγματικές ειδήσεις σε lifestyle περιοδικά, ασχολείται με εταιρεία που παράγει γνωστό αμερικάνικο ουίσκι.

Πάτρικ Άνταμς (Μάικ Ρος)

Σήμερα: Πάλεψε με την κατάθλιψη και τον εθισμό του στο αλκοόλ ο Αμερικανο-Καναδός ηθοποιός και σήμερα κάνει σποραδικές εμφανίσεις στην τηλεόραση, ενώ τον έχουμε δει και σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το σύλλογο κοινωνικού διαλόγου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης!

Σάρα Ράφερτι (Ντόνα Πόλσεν)

Σήμερα: Πήρε τον χαρακτήρα μιας senior γραμματέα και τον απογείωσε. Η Σάρα Ράφερτι, κολλητή φίλη του Μακτ από τη δραματική σχολή, παρέμεινε σε καλούς τηλεοπτικούς ρόλους, συμμετέχοντας στο "Grey's Anatomy" και στο "Chicago Med".

Ρικ Χόφμαν (Λούις Λιτ)

Σήμερα: "You just got lit!". Ο Λούις, ένα μάχιμος δικηγόρος με μια μάλλον κωμική φιγούρα, υπήρξε τραγικός ήρωας και comic relief σε ένα σωρό πλοκές της σειράς. Στη συνέχεια τον είδαμε στο "Billions", μια ακόμα σειρά που θυμίζει πολύ "Suits" με τους Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λιούις, αλλά και σε ταινίες δράσης, όπως το "London Calling".

Μέγκαν Μαρκλ (Ρέιτσελ Ζέϊν)

Σήμερα: "Polo", "Live to Lead", "Archetypes". Τρία ντοκυμαντέρ που έχει δημιουργήσει η Μέγκαν, παράλληλα με τη ζωή της στο πλευρό του Πρίγκηπα Χάρι. Και τα τρία έχουν βαθμολογία από 3 ως 4,5/10. Δεν το βάζει κάτω, το "With Love, Meghan", ξεκινά το Μάρτιο.