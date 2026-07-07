Πρεμιέρα με... μυστήριο: Το πρώτο τρέιλερ της νέας εκπομπής των Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας εκπομπής που θα παρουσιάζουν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στον ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το βίντεο ακολουθεί την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για την επιστροφή των δύο δημοσιογράφων στην οικογένεια του ΣΚΑΪ, όπου θα αναλάβουν την παρουσίαση ενός νέου, καθημερινού μαγκαζίνο με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Μέσα από το πρώτο τρέιλερ, οι τηλεθεατές παίρνουν μια πρώτη γεύση από το ύφος και την αισθητική της εκπομπής, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του σταθμού.

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Αυτό που παραμένει άγνωστο, ωστόσο, είναι ο τίτλος της εκπομπής. Όπως αποκαλύπτουν οι δύο παρουσιαστές στο τρέιλερ, η ονομασία της θα ανακοινωθεί στο επόμενο προωθητικό βίντεο.