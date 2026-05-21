Πριν τις υπογραφές Καραβάτου – Φερεντίνος με την ΕΡΤ: Πού πάει το δίδυμο Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου

Σχεδόν οριστική θεωρείται πλέον η συμφωνία της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου με την ΕΡΤ για την ανάληψη της μεσημεριανής ζώνης στη θέση των Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου που κατηφορίζουν στο Φάληρο, στον ΣΚΑΪ.

Είτε με τον τίτλο «Στούντιο 4» είτε με κάποιον άλλο. Πάντως το περιεχόμενο της εκπομπής δεν θα αλλάξει: Θα είναι ψυχαγωγική εκπομπή προσαρμοσμένη στο ύφος και στο περιεχόμενο της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Υπήρξαν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επαφές του διδύμου με τον ΑΝΤ1 για συνεργασία την επόμενη σεζόν όμως δεν προχώρησαν. Καθώς όπως κυκλοφορεί έντονα τα τελευταία 24ωρα το κανάλι του Αμαρουσίου δεν έχει πάρει ακόμη καμία απόφαση για τις ζώνες του Σαββατοκύριακου καθώς αυτή τη στιγμή προέχει το στήσιμο του prime time και φυσικά η διαπραγμάτευση με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι ανακοινώσεις από την ΕΡΤ θα έρθουν πολύ αργότερα. Πρέπει αφενός να ολοκληρωθεί και τυπικά το «Στούντιο 4» με τους Θανάση Αναγνωστόπουλο και Νάνσυ Ζαμπέτογλου και αφετέρου να λήξουν τα συμβόλαια του νέου διδύμου με τους σταθμούς που συνεργάζονται τώρα.

Δηλαδή του Χρήστου Φερεντίνου με τον ΣΚΑΪ στο τέλος Ιουνίου και της Κατερίνας Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 εκεί που όπως φαίνεται είναι πιο σύνθετα τα πράγματα καθώς το συμβόλαιο που υπέγραψε η παρουσιάστρια με τον ΑΝΤ1 ήταν τον Οκτώβριο και με διάρκεια ένα έτος.

Προφανώς και θα αποδεσμευθεί νωρίτερα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου.