Το Πρωινό: Ο Γιώργος Λιάγκας τρολάρει τους συνεργάτες του στο τρέιλερ για τη νέα σεζόν

Το ανανεωμένο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1 και σήμερα Πέμπτη (21/8) δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ όπου πρωταγωνιστούν ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του.

Σε αυτό βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα από τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα να εντοπίζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας τους δύο «παλαιούς» συνεργάτες του, Φωτεινή Πετρογιάννη και Τάσο Τεργιάκη, αλλά και τους «νέους» Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού και Πάνο Κατσαρίδη και να στέλνει στον καθένα έναν «Top Secret» φάκελο.

Ένας ένας ανοίγει τον φάκελο και όλοι συνειδητοποιούν ότι ο παρουσιαστής έχει έναν «καλό» τρολ λόγο για τον καθένα, ενώ στο τέλος τους βλέπουμε όλους μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα να λέει στην κάμερα: «Ερχόμαστε. Το Πρωινό, ένα και καλό».

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ για το «Πρωινό» στο 0':33" του βίντεο που ακολουθεί:

Η εκπομπή, σύμφωνα με το «Καλοκαίρι Παρέα», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα, αφού θα ξεκινάει λίγο μετά τις 9 το πρωί, δηλαδή αρκετά νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα.