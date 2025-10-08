Το πρώτο πόρισμα της Nielsen: Αυτό είναι το κανάλι που προσπέρασε το MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης

Μετατοπίσεις στην τηλεθέαση παρατηρήθηκαν στο πρώτο μήνα της νέας τηλεοπτικής σεζόν τόσο στο σύνολο όσο και στη δυναμικό κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τον Σεπτέμβριο ο Alpha πέρασε στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο με 12,5% και ακολουθεί το Mega με 12%, στην 3 η θέση είναι ο ΣΚΑΪ με 9,5% ενώ ο ΑΝΤ1 καταλαμβάνει την 4 η θέση με 9,3%.

Ακολουθεί πέμπτο το STAR με 8,2% ενώ η ΕΡΤ1 είναι στην 6 η θέση με 7,1%, τέλος το Open είναι στην 7 η θέση με 5,5%. Όσον αφορά στο δυναμικό κοινό 18 – 54 και πάλι ο Alpha είναι πρώτος με 12,4% και ακολουθεί το Mega με 11,8%. Στην 3 η θέση είναι το STAR με 8,3%, στην 4 η ο ΑΝΤ1 με 8% και την 5 η θέση μοιράζονται ο ΣΚΑΪ με την ΕΡΤ1 καθώς το κανάλι του Φαλήρου αλλά και το Πρώτο Κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης συγκέντρωσαν έκαστο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18 – 54 6,5%. 3,7% ήταν ο μηνιαίος μέσος όρος τηλεθέασης του Open στο δυναμικό κοινό με το κανάλι της Παιανίας να καταλαμβάνει την 7η θέση.