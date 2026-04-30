Σκληρή τοποθέτηση κατά την τηλεοπτική παρουσία της Cinderella έκανε η Ραμόνα Βλαντή, τονίζοντας πως δεν θα πήγαινε καλεσμένη στην εκπομπή της και πως την ενοχλεί να δίνονται θέσεις στην τηλεόραση σε ανθρώπους που δεν κάνουν γι' αυτές.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δήλωσε πως δεν θα είχε κάτι να πει με την νεαρή influencer και άφησε αιχμές για το λεξιλόγιο της:

«Δεν θα πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή της. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι εμείς οι δύο. Θέλω να πάω σε ανθρώπους που θα με εκπλήξουν καταρχάς τα ελληνικά τους. Επειδή εγώ δεν τα έχω καλά με τα ελληνικά και κάνω μεγάλη προσπάθεια, τρελαίνομαι και απολαμβάνω να μιλάω με ανθρώπους που τα ελληνικά τους είναι πεντακάθαρα και έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο», είπε αρχικά.



Ερωτώμενη εάν την ενοχλεί η παρουσία της Cinderella στην τηλεόραση, η Ραμόνα Βλαντή απάντησε: «Με ενοχλεί να δίνονται θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι γι' αυτό το πράγμα. Κάτι βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπω εγώ».

Στην ίδια συνέντευξη, η Ραμόνα Βλαντή σχολίασε και τις ενδυματολογικές επιλογές του Akyla, όταν κέρδισε το Sing For Greece για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision:

«Θα ήθελα να είναι ναι μεν καρτουνάκι, αλλά και παραπάνω fashion. Πρέπει να αφαιρέσουν κάποια στοιχεία, όπως οι μπότες που φόρεσε στη βραδιά του τελικού. Ήταν τέλειο το σύνολο και οι μπότες και το σκουφάκι το πήγαν προς το καρτούν», σημείωσε.