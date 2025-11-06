Ράνια Τζίμα για Άδωνι Γεωργιάδη: «Στις ΗΠΑ έγιναν με νόμιμα όπλα 208 επιθέσεις σε σχολεία το 2025»

Την άποψη που διατύπωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την οπλοκατοχή σχολίασε η Ράνια Τζίμα, η οποία αναφέρθηκε σε στοιχεία για τα περιστατικά πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Ράνια Τζίμα επισήμανε ότι «σύμφωνα με πανεπιστήμιο στο Άινταχο, το 2024 στις ΗΠΑ είχαμε 336 incidents, δηλαδή περιστατικά με πυροβολισμούς, όχι όλα ευτυχώς θανάσιμα, σε σχολεία, ενώ το 2025, το οποίο δεν έχει εκπνεύσει ακόμα, 208 και μακάρι ο αριθμός να παραμείνει αυτός».

«Αυτά όλα έχουν συμβεί με νόμιμα όπλα, δηλαδή τα όπλα, ακόμα και τα νόμιμα, δημιουργούν μία εξοικίωση μέσα στα σπίτια, άρα καλό είναι να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας», είπε επίσης η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega.

«Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι η δική του άποψη και όχι η θέση της κυβέρνησης, ωστόσο επειδή κατατίθεται στη δημόσια σφαίρα και με το αξίωμα που έχει ο κ. Γεωργιάδης και σε μία συγκυρία, η οποία είναι φορτισμένη, γι' αυτό παρέθεσα τα στοιχεία», διευκρίνισε η κ. Τζίμα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτό το πλαίσιο, πληρώνουν πάρα πολύ βαρύ τίμημα για αυτό».