Το remake που δεν ξέραμε πως χρειαζόμασταν: Γκλέτσος και Λαμπρόπουλος αναβίωσαν τους «Ψιθήρους Καρδιάς»

Ένα ανεπανάληπτό σκετς πραγματοποίησε ο Απόστολος Γκλέτσος με τον Φανή Λαμπρόπουλο καθώς βρέθηκε στην καλεσμένος στην εκπομπή του, «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ.

Οι δύο άνδρες αναβίωσαν την σειρά «Ψίθυροι Καρδίας» μετά από τριάντα χρόνια, κάνοντας remake μια από τις σκηνές της.

Μπαίνοντας στο πλατό, απευθύνθηκε στον παρουσιαστή με χιούμορ, λέγοντας: «Ήρθα γιατί είμαι φαν σου. Τα βιντεάκια που κάνεις… γελάω! Τα βλέπω πολλές φορές. Τρελός και παλαβός για πάρτη σου. Έχω τρελό έρωτα μαζί σου».

Από όλη τη συνέντευξη, η πιο επική στιγμή ήταν όταν οι δύο άνδρες αναβίωσαν την σειρά «Ψίθυροι Καρδίας» μετά από τριάντα χρόνια, κάνοντας remake μια από τις σκηνές της και προκαλώντας τρελό γέλιο στο πλατό.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στις ερωτικές σκηνές της σειράς, ξεκαθαρίζοντας πως πίσω από την εικόνα που βλέπει το κοινό υπάρχει τεχνική και επαγγελματισμός:

«Μπορεί και να μου έχει τύχει να διακόψω ερωτική σκηνή λόγω στύσης. Δεν το θυμάμαι. Άνθρωποι είμαστε. Δε κάνουμε κάθε μέρα ερωτικές σκηνές. Εντάξει. Οι ερωτικές σκηνές είναι οι πιο δύσκολες και οι πιο άβολες για εμάς. Πας με χαβαλέ. Ξέρεις ότι δε πρόκειται να γίνει τίποτα… Το φιλί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στους “Ψίθυρους Καρδιάς” ήταν ψεύτικο», είπε.

«Φτάνω στα 60 αλλά είμαι φουλ στο μπότοξ»

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός σχολίασε και την εικόνα του, λέγοντας «Φτάνω στα 60 αλλά είμαι φουλ στο μπότοξ».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί: «Υπάρχει η ώρα του χαβαλέ, υπάρχει η ώρα που θα πρέπει να είμαστε λίγο επικεντρωμένοι στη δουλειά. Όταν πρέπει να γίνει μια δουλειά, η δουλειά έχει τα κομμάτια που πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Όταν όμως μετά τελειώσει αυτό, μόνο χαβαλέ.

Αν δεν γελάσουμε και δεν το ευχαριστηθούμε, και η δουλειά δε θα βγει καλά και θα γεράσουμε πριν την ώρα μας. Η ζωή θέλει γέλιο. Η μεγαλύτερη αντιγύρανση είναι να περνάμε καλά με τους φίλους μας. Δε θέλει ούτε πολλά λεφτά. Η ζωή θέλει καλή παρέα, φίλους και καλές κουβέντες. Τίποτα παραπάνω».