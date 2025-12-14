Το «Ριφιφί» ξεδιπλώνεται στη Cosmote TV: Πότε θα προβάλλεται η σειρά με «υπογραφή» Τσαφούλια

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας σειράς της COSMOTE TV, «Ριφιφί», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σε μία ειδική εκδήλωση παρουσία των συντελεστών της σειράς, εκπροσώπων από τον χώρο της τέχνης, αλλά και 100 νικητών του σχετικού διαγωνισμού που «έτρεξε» από την εταιρία τηλεπικοινωνιών.

Προβλήθηκαν τα 2 πρώτα από τα συνολικά 6 επεισόδια της σειράς που υπογράφει σκηνοθετικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή.

H σειρά κάνει ξεκινά τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand.

Το «Ριφιφί» είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν μια ανθρωποκεντρική σειρά που συνδυάζει συγκίνηση και χιούμορ.

Γνωστά ονόματα απαρτίζουν το πρωταγωνιστικό καστ: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης.

Στο πλευρό τους καλοί συνάδελφοί τους μεταξύ των οποίων οι: Άρης Λεμπεσόπουλος, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Δημήτρης Μαυρόπουλος και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί.