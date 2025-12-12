Η μέρα που «κλειδώνει» για τελικό GNTM και η αποκάλυψη για τα γυρίσματα με τον νικητή

Τελικά ήταν το «GNTM» ολική επαναφορά; Η απάντηση είναι αβίαστα «ναι» καθώς μετά από τρία σχεδόν χρόνια αποχής από τη συχνότητα του STAR το τηλεοπτικό πρόγραμμα κατάφερε εν μέσω δύσκολου ανταγωνισμού να κεντρίσει και πάλι το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού σημειώνοντας καλύτερα ποσοστά τηλεθέασης σε σχέση με τον τελευταίο κύκλο που είχε παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά το 2022.

Το κόστος του προγράμματος μειώθηκε, τα επεισόδια που μεταδόθηκαν ήταν λιγότερα όμως πιο «σφιχτά» σε περιεχόμενο και πιο γρήγορα σε ριάλιτι πλοκή, ο «αέρας» της ανανέωσης φύσηξε από τη νέα σύνθεση της επιτροπής που συνδύασε το παλιό με το καινούργιο.

Το ριάλιτι θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα αυλαία τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ωστόσο έχουν υπάρξει και σκέψεις αλλαγής της ημερομηνίας καθώς την ίδια ακριβώς ημέρα διοργανώνεται ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος αγάπης «Είμαστε Ένα» του ΑΝΤ1 ενώ την ακριβώς επόμενη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί το επετειακό «Παρά πέντε» στο Mega.

Όλος ο τελικός φέτος είναι μαγνητοσκοπημένος και δεν θα υπάρξει ζωντανή ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ψηφοφορία του κοινού θα γίνει κανονικά καθώς έχουν γυριστεί διαφορετικές εκδοχές νικητών και θα προβληθεί στον «αέρα» αυτή που θα συμφωνεί με την ετυμηγορία του τηλεοπτικού κοινού. Τα γυρίσματα του νέου κύκλου θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι με την ίδια ακριβώς σύνθεση στην επιτροπή δηλαδή Ηλιάνα Παπαγεωργίου που έχει και την παρουσίαση, Λάκης Γαβαλάς, Έντι Γαβριηλίδης και Άγγελος Μπράτης. Creative Director θα είναι και πάλι η Ζενεβιέβ Μαζαρί.