Σε θέση μάχης οι «Πρωινές εκπομπές»: Τα τελικά σχήματα Λιάγκα, Σκορδά, Καινούργιου

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής τηλεόρασης. Ψυχαγωγικής κατ’ ευφημισμόν καθώς και φέτος θα ακολουθηθεί η infotmainment συνταγή.

Το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της φωτογραφήθηκαν για την καμπάνια της νέας σεζόν του «Buongiorno». Σε στούντιο των Βορείων Προαστίων το παρόν έδωσαν ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νάνσυ Νικολαϊδου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, η Βίκη Παγιατάκη.

Εκεί ήταν και η Ευάννα Ζουμπούρογλου που φέτος θα μοιράζεται τη θέση του πάνελ με τον Άρη Καβατζίκη ο οποίος επίσης φωτογραφήθηκε και εντάσσεται στην ομάδα της εκπομπής.

Οι δυο τους θα εμφανίζονται εναλλάξ στο τραπέζι του «Buongiorno». Επίσης στην ομάδα της εκπομπής εντάσσεται ο προερχόμενος από τον ΑΝΤ1 δημοσιογράφος Ιάσωνας Τσόλης ο οποίος θα έχει το ενημερωτικό κομμάτι της πρωινής εκπομπής του Mega.

Το σχήμα των επικεφαλής πίσω από τις κάμερες διαμορφώνεται ως εξής: Αντιγόνη Λουκανίδη στην επιμέλεια της εκπομπής και Κατερίνα Πόθα στην αρχισυνταξία.

Η νέα ομάδα του Γιώργου Λιάγκα

Δεύτερο social τρέϊλερ έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για το «Πρωινό». Με αυτό σατιρίζει τα δημοσιεύματα ότι δεν αφήνει τους συνεργάτες του να μιλάνε.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής βρέθηκε στα Kappa Studios στα Σπάτα την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και συναντήθηκε με τη συντακτική του ομάδα αλλά και τα μέλη του πάνελ του «Πρωινού».

Η νέα ομάδα αποτελείται από τους Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού και τον Σταύρο Μπαλάσκα σε θέση ειδικού αστυνομικού αναλυτή.

Η Χρύσα Ζορκάδη θα έχει την επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Μπέζας την αρχισυνταξία. Όσον αφορά στην Κατερίνα Καινούργιου η «Super Κατερίνα αλλάζει ριζικά. Μόνος από την περσινή σύνθεση του πάνελ παραμένει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και στην εκπομπή προστίθενται η προερχόμενη από το «Live News» του Mega δημοσιογράφος Φρόσω Κυριαζή, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χάρης Χρονόπουλος και η παλιά παρουσιάστρια Δάφνη Μπόκοτα.

Το κομμάτι του Lifestyle και τηλεοπτικού ρεπορτάζ θα παρουσιάζει η Έλενα Πολυκάρπου. Στη στήλη της μαγειρικής παραμένει ο Πέτρος Συρίγος ενώ τη στήλη της αστρολογίας αναλαμβάνει η Βάσια Μαυράκη.