Ακόμα μια έκπληξη από την ΕΡΤ: Η Κατερίνα Στικούδη έρχεται με δική της εκπομπή

Μια ακόμη έκπληξη έγινε από τη Δημόσια Τηλεόραση στην αφετηρία της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει εκπομπή ευζωίας και well being στο Πρώτο Κανάλι. Τίτλος της «F Ζην» και θα μεταδίδεται μια φορά την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα σε απογευματινή ώρα το Σαββατοκύριακο.

Η εκπομπή θα έχει πολλά στοιχεία συνυφασμένα με ένα κλασσικό μαγνητοσκοπημένο γυναικείο μαγκαζίνο: Μόδα, ομορφιά, γυμναστική, προτάσεις διατροφής, ατζέντα για διάφορου τύπου δραστηριότητες, βίντεο με θεματικές ενότητες αλλά και καλεσμένους γνωστά πρόσωπα που θα μιλούν για τις ενασχολήσεις και τα χόμπι τους τους πέρα φυσικά από τη δουλειά τους. Η εκπομπή εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δ.Σ της ΕΡΤ και σύντομα θα πάρει το δρόμο της παραγωγής. Η τελευταία τηλεοπτική παρουσία της Κατερίνας Στικούδη ήταν σε ρόλο οικοδέσποινας των backstage στο «Just the two of us» του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha.

Κάποια στιγμή το όνομά της είχε ακουστεί έντονα για την παρουσίαση ενός γυναικείου μαγκαζίνο το οποίο θα έκανε από κοινού με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου όμως τελικά και παρά τα σχετικά δοκιμαστικά που έγιναν η συγκεκριμένη τηλεοπτική πρόταση δεν υλοποιήθηκε ποτέ.