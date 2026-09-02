Μενού

Σία Κοσιώνη: Το μήνυμα πριν την πρεμιέρα στον ANT1 - «Ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε»

Η Σία Κοσιώνη, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, έστειλε το δικό της πρώτο μήνυμα στους τηλεθεατές.

Reader symbol
Newsroom
Σία Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη | Instagram / ant1tv
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

To πρώτο μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό της σπίτι έστειλε η Σία Κοσιώνη, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων.

Βίντεο από τη φωτογράφιση του σταθμού δημοσιεύτηκε στα social media, με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια να δίνει ραντεβού για την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», είπε η Σία Κοσιώνη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA