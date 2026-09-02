Σία Κοσιώνη: Το μήνυμα πριν την πρεμιέρα στον ANT1 - «Ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε»

To πρώτο μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό της σπίτι έστειλε η Σία Κοσιώνη, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων.

Βίντεο από τη φωτογράφιση του σταθμού δημοσιεύτηκε στα social media, με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια να δίνει ραντεβού για την νέα τηλεοπτική σεζόν.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», είπε η Σία Κοσιώνη.