Σίσσυ Χρηστίδου: Σε σχέση η παρουσιάστρια - Ποιος είναι ο γοητευτικός άνδρας στο πλάι της

Αρκετά χρόνια μετά τον χωρισμό της, ο έρωτας ξαναχτυπά την πόρτα της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «εκλεκτός» της καρδιάς της είναι ο Στέφανος Νεδέλκος, επιχειρηματίας που διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της, ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της, επισημαίνοντάς τον.

Instagram / @sissychristidou

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι σε σχέση τους τελευταίους μήνες, με την παρουσιάστρια βρίσκεται στην Κέρκυρα για το Πάσχα. Αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της στο νησί, μαζί με τους δύο γιους της.