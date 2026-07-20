Μενού

Σίσσυ Χρηστίδου: Σε σχέση η παρουσιάστρια - Ποιος είναι ο γοητευτικός άνδρας στο πλάι της

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ξανά ερωτευμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία της Κέρκυρας.

Reader symbol
Newsroom
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου | Instagram/ sissychristidou
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αρκετά χρόνια μετά τον χωρισμό της, ο έρωτας ξαναχτυπά την πόρτα της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «εκλεκτός» της καρδιάς της είναι ο Στέφανος Νεδέλκος, επιχειρηματίας που διατηρεί τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της, ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της, επισημαίνοντάς τον.

Σίσσυ Χρηστίδου
Instagram / @sissychristidou

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι σε σχέση τους τελευταίους μήνες, με την παρουσιάστρια βρίσκεται στην Κέρκυρα για το Πάσχα. Αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της στο νησί, μαζί με τους δύο γιους της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA