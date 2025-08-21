ΣΚΑΪ: Τα ζευγάρια στις ενημερωτικές εκπομπές - Πότε ξεκινάνε

Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ, που προτιμούν και εμπιστεύονται οι τηλεθεατές για άμεση και αμερόληπτη ενημέρωση, επιστρέφουν από την Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Καθημερινά, η ενημέρωση ξεκινά από τις 5 το πρωί και παραδίδει σκυτάλη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.

Σύσσωμο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού και το τεχνικό επιτελείο του θα βρίσκεται εκεί που χτυπά ο παλμός της επικαιρότητας.

Με ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, καλεσμένους και αναλύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στον πολίτη, έρευνες και αποκλειστικά ρεπορτάζ, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ θα δίνουν και πάλι την είδηση σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και καθημερινά - από Δευτέρα έως Παρασκευή - θα προβάλλονται η «Πρώτη Εικόνα» στις 05.00 με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση, το «Σήμερα» στις 06.00 με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, οι «Αταίριαστοι» στις 09.40 με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα και το «Live You» στις 11.45 με τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε.

Από το Σάββατο 30 Αυγούστου - και κάθε Σάββατο και Κυριακή - θα προβάλλονται το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στις 05.30 και «Οι Δεκατιανοί» με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη στις 09.40.

